МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием вывести российские войска из Запорожской АЭС
В Кремле отреагировали.
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Событие: Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял третью резолюцию, в которой призвала Россию вывести своих военных из Запорожской АЭС.
Детали и комментарии: Соответствующий документ поддержали 24 страны, две (Китай и Россия) проголосовали против, семь государств (Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и Вьетнам) воздержались, еще две страны отсутствовали во время голосования. «Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Рады немедленно прекратить все действия на ядерных объектах в Украине, и просит, чтобы Российская Федерация немедленно это сделала», — сказал он. говорится в тексте резолюции.
В то же время, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать защитную зону вокруг АЭС, чтобы прекратить обстрелы и уменьшить риск катастрофической ядерной аварии. «Правление выражает глубокую обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением и задержаниями украинского оперативного персонала на Запорожской АЭС, а также неоднократными нарушениями внешнего электроснабжения в результате обстрелов прилегающей территории», — сказал он. указывается в документе.
Также в резолюции отмечается, что МАГАТЭ не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой радиологических рассеивающих устройств (грязных бомб) в трех местах в Украине. «Обвинения, выдвинутые Российской Федерацией, необоснованны», — заметили в Агентстве.
читайте также: ВСУ отразили 9 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях, — Как отмечает Радио Свобода, в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене документ назвали «непрофессиональным». рамки мандата МАГАТЭ, и «содержит фактологические ошибки».
В Кремле отреагировали на требования МАТАГЕ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции. «Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пропагандистским СМИ, пишет Украинская правда. При этом Песков не уточнил, готова ли Россия выполнить призывы Международного агентства по атомной энергии.
Напомним, Россия оккупировала территорию Украины, на которой находится ЗАЭС, в начале марта. В октябре кремлевский диктатор поручил передать Запорожскую атомную станцию под управление РФ.