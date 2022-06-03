Лукашенко стягивает военную технику к границе с Украиной
Беларусь продолжила «мобилизационные учения», по меньшей мере, до середины июня.
Событие: Колонна белорусской военной техники подошла к границе с Волынской областью. Об этом сообщает телеграмм-канал «Белорусские Гаюн», опубликовав соответствующее видео.
Детали и комментарии: По его данным, вчера в Дрогичине была замечена колонна военной техники ВС Беларуси, в том числе 6 БТРов и МАЗ. Сегодня в Кобринском районе со стороны села Барисава в сторону села Дивина эта колонна проехала в сопровождении двух машин ГАИ. Затем в селе Дивин она повернула в сторону границы с Украиной. Позже со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались 2 БТРа и МАЗ, а за ними – mdash; колонна из 6 БТРов и одного МАЗа, пишет Цензор.НЕТ.
Накануне в Беларуси начали опрокидывать более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область, сообщил «Belarusian Hajun project», информирует censor.net.ua. Военную технику разгрузили 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района. В оснащение входило 37 БМП, 2 грузовика «Урал», БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов «Оса», 2 базы для ракетного комплекса «Оса», покрытые брезентом. Техника принадлежит ВС Беларуси, многие машины обозначены красным квадратом. На следующий день, 2 июня, этот поезд двинулся из Гродно в сторону Бреста. По информации «Белорусского Гаюна», ранее белорусы использовали эту технику для укрепления границы с Украиной в Гомельской области.
26 мая Беларусь начала «мобилизационные учения» у украинской границы. Сегодня стало известно, что белорусская армия продлила их, по меньшей мере, до середины июня. Генштаб ВСУ успокоил, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. По его данным, с 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений вооруженных сил республики Беларусь на полигоне Вижловичи в Брестской области. Однако угроза ракетных ударов с территории республики Белоруссия сохраняется. Напомним, на днях Беларусь сняла с баз хранения танки и боевые машины пехоты. В украинском Генштабе отметили, что не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы российской федерации с целью пополнения текущих потерь.
читайте также:Киевский активист, волонтер и военный Юрий Касьянов подтвердил в Facebook, что лукашенко опрокидывает войска на белорусско-украинскую границу. По его данным, очевидно, Путин поставил ему задачу перерезать пути поступления в Украину западной техники и оружия.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси на самом деле не собирается вступать в войну против Украины. Такое мнение он высказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе, пишет tsn.ua. «Лукашенко делает все, чтобы продемонстрировать (путину — Ред.), что его армия готовится, но к войне еще не готова. И очередной шаг в этом он сделал, когда объявил, что будет формировать новый орган военного управления — оперативное командование. Пока он его сформирует, пока передаст войско, потом учения снова будут и все остальное», — сказал военный эксперт. Отметим, 26 мая Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование вооруженных сил Беларуси на южном, украинском направлении, а также вспомогательное войско из добровольцев. «народное ополчение».