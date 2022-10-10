Лукашенко и Путин договорились развернуть совместное войско. Какова ситуация на границе с Беларусью?
Пока Украина переживала утренние ракетные обстрелы, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Также Лукашенко сказал, что вскоре в страну снова вернутся российские военные. Еще вчера украинская разведка предупреждала о похожем ходе событий. Есть ли в настоящее время угроза прорыва границы со стороны Беларуси?
Фото belta.by A A+ A++ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом глава белорусского государства сообщил на совещании по вопросам безопасности.
Лукашенко: «Формирование военной группировки началось»
Лукашенко отметил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча лицом к лицу с Путиным, сообщает БЕЛТА.
«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировки Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас проинформировать, что формирование этой группировки началось. Оно продолжается уже, кажется, в течение двух дней», — заявил самопровозглашенный президент.
Также Лукашенко сказал, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.
«И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, за нашим планом. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — поручил он министру обороны Беларуси.
Лукашенко считает, что Украина готовит удар по Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что располагает информацией о подготовке Украиной ударов по Беларуси.
«Вчера уже неофициальными каналами нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост— 2». До меня была немедленно доказана эта информация, — сказал самопровозглашенный президент. — Мой ответ был прост: «Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они коснутся своими грязными руками хоть одного метра нашей территории».
Он считает, что к решению войны против Беларуси украинцев толкают «хозяева», имея в виду Запад.
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«Конечно, украинцам это [развязывание войны] абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на северных? Ну, зачем? Это же безумие с точки зрения военных. Но однако процесс пошел. Их толкают хозяева к разрешению войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — сказал Лукашенко.
Отметим, что вчера Главное управление разведки заявило: россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной.
«Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну, — сказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в программе военного телевидения Украины «Под прицелом». — Постоянно проводятся встречи путина и лукашенко, где обсуждается этот вопрос и пути пытается склонить лукашенко к этому решению.
На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов.Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций».
Какая ситуация на границе с Беларусью?
Оперативное командование «Север» сообщило 10 октября, что прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет. контролируемая. Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий. В промежуточные региона ситуация также под полным контролем ГНСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела. , — отметили в ОК «Север».
Между тем Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что из-за российских ракетных обстрелов 10 октября возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой.
«В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова», — проинформировали в пресс-службе.