Лыжные гонки в Голосееве выиграли представители посольства Норвегии

magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Лыжные гонки у&nb выиграли представители посольства Норвегии

Гогоны приносят не просто медали, а немало удовольствия. Фото: Ростислав Гудилин

В воскресенье в Голосеевском парке состоялся Кубок дипломатических миссий—Diplomatic Cup 2022 с беговых лыж.

Лыжные гонки у Голосию выиграли представители посольства Норвегии

Медали для участников

Это демократические соревнования, которые популяризируют активный досуг и способствуют развитию лыжной культуры. Кубок был основан еще в 2013 году ГО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии. В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли королевства Швеции в Украине— Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине—Эрик Сведала. li>И-е место-Норвегия

  • II-е место-Украина
  • ІІІ-е место-Швеция.

    • Лыжные гонки у Голосию выиграли представители посольства Норвегии

    Дети активные участники гонки

    Формат события охватил корпоративные— командные соревнования (эстафета) и индивидуалы , мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.

    Дистанции:

    • командный эстафетный зачет— 4×1500 м;
    • любители (девушки, мальчики, женщины) — ​​1500 м(1 круг);
    • любители (мужчины) — ​​3000 м(2 круга) ;
    • ветераны (профессионалы) — 6000 м (4 круги).

    Лыжные гонки у Голосию выиграли представители посольства Норвегии

    Сергей Садовой и Фото: Голосеевская РГА

    Особенностью соревнований этого года стало участие сборных команд представителей Вооруженных Сил Украины. Принял участие в соревнованиях и глава Голосеевской РГА Сергей Садовой. соревнованиях. Преодолеть дистанцию ​​людям с инвалидностью помогали партнеры. 0c4ae93.jpg» alt=»Лыжные гонки у Голосию выиграли представители посольства Норвегии» />

    Команда Fight For Right

    «В следующий раз команда Fight For Right должна быть вдвое больше. Мы получили мощный заряд энергии, почувствовали драйв и настоящую свободу. И к тому же медали финалистов/ок Кубка. Напомним: инвалидность не ограничивает — ограничивает дискриминация», — отмечают в организации.

    Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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