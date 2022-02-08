Лыжные гонки в Голосееве выиграли представители посольства Норвегии
Гогоны приносят не просто медали, а немало удовольствия. Фото: Ростислав Гудилин
В воскресенье в Голосеевском парке состоялся Кубок дипломатических миссий—Diplomatic Cup 2022 с беговых лыж.
Медали для участников
Это демократические соревнования, которые популяризируют активный досуг и способствуют развитию лыжной культуры. Кубок был основан еще в 2013 году ГО «Украинский горнолыжный клуб» (возглавляет Сергей Харчук) и посольствами Австрии, Норвегии и Швейцарии. В этом году в командном зачете соревнований свои команды возглавляли королевства Швеции в Украине— Тобиас Тиберг и Чрезвычайный и Полномочный посол королевства Норвегии в Украине—Эрик Сведала. li>И-е место-Норвегия
Дети активные участники гонки Формат события охватил корпоративные— командные соревнования (эстафета) и индивидуалы , мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет. Дистанции: Сергей Садовой и Фото: Голосеевская РГА Особенностью соревнований этого года стало участие сборных команд представителей Вооруженных Сил Украины. Принял участие в соревнованиях и глава Голосеевской РГА Сергей Садовой. соревнованиях. Преодолеть дистанцию людям с инвалидностью помогали партнеры. 0c4ae93.jpg» alt=»Лыжные гонки у Голосию выиграли представители посольства Норвегии» /> Команда Fight For Right «В следующий раз команда Fight For Right должна быть вдвое больше. Мы получили мощный заряд энергии, почувствовали драйв и настоящую свободу. И к тому же медали финалистов/ок Кубка. Напомним: инвалидность не ограничивает — ограничивает дискриминация», — отмечают в организации. Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
Дети активные участники гонки
Формат события охватил корпоративные— командные соревнования (эстафета) и индивидуалы , мужчины (любители и ветераны/спортсмены). Возраст участников от 4 до 84 лет.
Дистанции:
Сергей Садовой и Фото: Голосеевская РГА
Особенностью соревнований этого года стало участие сборных команд представителей Вооруженных Сил Украины. Принял участие в соревнованиях и глава Голосеевской РГА Сергей Садовой. соревнованиях. Преодолеть дистанцию людям с инвалидностью помогали партнеры. 0c4ae93.jpg» alt=»Лыжные гонки у Голосию выиграли представители посольства Норвегии» />
Команда Fight For Right
«В следующий раз команда Fight For Right должна быть вдвое больше. Мы получили мощный заряд энергии, почувствовали драйв и настоящую свободу. И к тому же медали финалистов/ок Кубка. Напомним: инвалидность не ограничивает — ограничивает дискриминация», — отмечают в организации.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»