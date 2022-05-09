Лучший способ остановить Россию – одержать военную победу – Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний момент лучший способ остановить Россию – это одержать военную победу. strong>
Об этом он сказал во время выступления на конференции в Королевском колледже Лондона.
По словам Пристайко, перспектива членства Украины в Евросоюзе является одной из причин, спровоцировавшей вторжение России, ведь ее сближение с ЕС воспринималось Кремлем как более серьезная угроза, чем перспектива вступления в НАТО.
"Я думаю, что лучший выход из этой ситуации – это военная победа Украины. Возможно, это было бы даже лучше для самих россиян», – сказал посол.
Он также рассказал о ходе переговоров с Россией. По словам Пристайко, Россия и Украина провели шесть раундов переговоров, на которых представители Кремля пришли с "нереальными" и "неоправданными" ожиданиями.
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Что известно
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
- 17 апреля заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что опросник о вступлении в Европейский союз заполнен полностью – теперь Украина ожидает ускоренной процедуры вступления в ЕС.
- На следующий день Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
- Согласно опросу группы "Рейтинг" 62% граждан, которые являются самым высоким показателем за всю историю подобных наблюдений с 2014 года.
- 19 апреля представитель Европейской комиссии Эрик Мамер сообщил, что Европейский Союз получил ответы Украины на первую часть опросника, необходимого для принятия решения о предоставлении ей статус кандидата на членство.
- 9 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника Евро пейской комиссии, которая необходима для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.