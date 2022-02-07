«Лучше готовиться к худшему»: военные с передовой учили киевлян держать оружие
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Фотография, сделанная во время учений. Фото: Даша Гришина
Ветераны уже во второй раз поделились опытом с гражданскими жителями Киева.
В воскресенье утром, 6 февраля, более 500 жителей столицы всех возрастов и статьи отложили дела и приехали в бывший завод , чтобы получить базовые знания по гражданской обороне. Эти тренировки уже во второй раз организовали бойцы Общественного штаба обороны при поддержке Национального Корпуса.
Каждого из пришедших навыки гражданских беспокоит возможное полномасштабное вторжение России, о котором говорят с октября прошлого года.
«Предупрежден — значит вооружен!», — говорит один из участников военных тренировок Дмитрий.
В джинсах и кроссовках 20-летний парень ждет тренировки, во время которых его научат стрелять и поражать по цели. Рядом с ним стоят хрупкие девушки, также пришедшие тренироваться.
Военные и гражданские выискивались вряд. Фото: Даша Гришина. alt=»«Лучше готовиться к худшему»: военные из передовой обучали киевлян держать оружие» />
Гражданские с имитированным оружием. Фото: Даша Гришина
Военный учит гражданских владеть оружием. Фото: Даша Гришина
Фотография во время тренировок. Фото: Даша Гришина. alt=»«Лучше готовиться к худшему: военные из передовой обучали киевлян держать оружие» />
Первый командир полка «Азов» и лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий. Фото: Даша Гришина
Незадолго их изыскивали в ряд и разделили на несколько групп в соответствии с уровнем их подготовки. Большинство участников — с минимальным и средним уровнем подготовки. Их инструкторы — военные с передовой, за плечами которых не один выстрел во врага. Они как бы разбираются в обороне, и в день тренировок пытаются найти нужные слова, чтобы кратко пересказать самое главное — от психологической подготовки и теории до практики.
Первый командир полка «Азов» и лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий говорит, что в условиях, когда Кремль продолжает стягивать войска к нашим границам, каждому украинцу важно быть готовым и знать, как защитить свой дом.
«Когда враг стоит у ворот, надо сориентироваться: ты «за» Украину или «против». Но быть «за» Украину немного мало в такой момент. Надо быть готовыми защищаться, биться, воевать, знать, как защитить свой дом, как сохранять спокойствие на улице, как помогать армии и организовать медицинскую помощь. В то время, как власть на уровне государства советует не паниковать — мы говорим: «Не паникуй, но готовься!» — комментирует Андрей Белецкий.
Агенерал-майор Вооруженных сил Украины в запасе Сергей Кривонос подчеркнул, что гражданский народ хочет услышать от власти более конкретные шаги, что делать при возможном полномасштабном вторжении РФ .
«Когда мы слышим о том, что не нужно нервничать, не нужно ждать войны, — я всегда говорю, что лучше готовиться к худшему. Поэтому очень важно, что на территории столичного завода „АТЕК“ проходит обучение при участии сотен гражданских людей, которые хотят внести свой вклад в обороноспособность Украины. Одна просьба к государству — не мешать этому», — сказал он.
Поэтому, за пол дня тренировки на территории «АТЕКа» участники отрабатывали навыки обращения с оружием: кому-то дали настоящий автомат Калашникова без патронов, а муляж. Всем подробно объясняли правила стрельбы и работы с техникой. К тому же желающие прошли обучение по тактике действий малых групп пехоты, оказали медицинскую помощь и эвакуировали раненых.