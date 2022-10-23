Луческу в отставку не подал. Киевское «Динамо» снова потеряло очки в чемпионате Украины
Румынский тренер посетовал на отсутствие трех ключевых футболистов «Динамо».
Фото ФК "Динамо". A A+ A++
Событие:Киевское «Динамо» не смогло на родном стадионе одолеть полтавскую «Ворсклу» в поединке 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
Детали и комментарии:«Бело-синие» первыми открыли счет в поединке благодаря голу Виталия Буяльского на 33-й минуте, но перед самым перерывом Владлен Юрченко установил паритет на табло — 1:1. «Динамо» впервые с 2016 года в рамках чемпионата Украины не победило «Ворсклу» на домашнем стадионе и впервые сыграло вничью в этом сезоне УПЛ — до этого было три победы и три поражения. За семь сыгранных матчей киевляне набрали всего 10 очков, отставание от лидера «Днепра-1» составляет 12 очков и у днепрян на один матч больше. Несмотря на то, что «Динамо» занимает лишь 8 место в турнирной таблице УПЛ, после игры Мирча Луческу даже и намека не сделал на свою отставку.
«Потеряли два очка, — сказал 77-летний Луческу на послематчевой прессконференции. — Соперник показал себя максимально мотивированной командой. Это то, чего «Ворскла» не сумела продемонстрировать в двух предыдущих матчах. Что лишний раз доказывает, то, что я постоянно говорю своим футболистам: все соперники особым образом на нас настраиваются, и почти всегда в матче против нас показывают свою сильнейшую игру.Надо быть готовым к этому.Была мужская, жесткая игра.Физически мы сегодня выглядели хорошо.А вот с точки зрения концентрации все было точно так же, как и в предыдущих матчах.Большое количество брака в передачах, особенно в средней линии.Допускалось много ошибок и теряли много мячей… Важно, насколько быстро мы сможем выйти из этого состояния.Над игроками тяготеет результат, и это только усиливает скованность.Это приводит к отсутствию куража в ответственных моментах, когда нужно рисковать – на первый план выходит страх рисковать и ошибиться. ь ключевых футболистов — Бущана, Забарного и тем более Шапаренко. В этой ситуации особая ответственность падает на наиболее опытных футболистов — Цыганкова, Сидорчука и Буяльского. От этой сложности возникают и у них».
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В других матчах тура «Александрия» одолела «Львов» (2:0), «Верес» уступил «Заре» (0:1), «Металлист» с таким же счетом проиграл «Днепру-1» , а «Рух» расписал мировую ничью с «Металлистом-1925» (1:1). В понедельник «Кривбасс» примет «Ингулец», а «Колос» — «Черноморец». Матч «Минай» — «Шахтер» перенесли по просьбе горняков, потому что донецкая команда 25 октября сыграет в Шотландии едва ли не ключевой матч в своей группе F Лиги Чемпионов против «Селтика». Ранее по той же причине был перенесен матч 6-го тура УПЛ «Львов» — «Шахтер», который должен был состояться 8 октября. Уже 11 октября «горняки» проводили поединок 3-го тура ЛЧ против «Реала» и достигли сенсационной ничьей — 1:1. «Шахтер» провел одинаковое с «Динамо» количество матчей в этом сезоне, поскольку киевляне перенесли встречи с «Ингульцем» и «Металлистом». После ничьей с «Ворсклой» динамовцы отстали от «Шахтера» аж на 9 очков.