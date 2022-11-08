Львовского пастора, изнасиловавшего малолетних, суд принудительно отправил в психушку
Поругание над детьми он совершал в течение 15 лет и все подробно записывал в дневники.
Событие :Галицкий районный суд Львова признал львовского педофила и организатора христианских лагерей виновным почти в полутора сотнях эпизодов изнасилований и развращений малолетних. 49-летний Роман Московченко, имевший незапятнанную репутацию религиозного наставника детей в организации «Дети Христа», скорее всего, до конца жизни будет находиться на принудительном лечении в психушке. Об этом сообщает центр «Женские перспективы».
Детали и комментарии: Против Романа Московченко правоохранители открыли 11 уголовных производств, насчитывающих 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
По материалам следствия, обвиняемый с 2003 по 2018 год работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе «Школа-гимназия святой Софии». От руководства заведения получил разрешение на проведение в помещении собраний Молодежно-христианского общества. Там, а также в помещении, принадлежащем храму «Святого Архистратига Михаила», надругался против детей.
Он заводил малолетнюю в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал по отношению к ней развратные действия сексуального характера. Пастор также насиловал несовершеннолетних девушек. Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или возмещение за расходы на них. Ведь среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.
Как сообщают в центре «Женские перспективы», одна из пострадавших обратилась к ним весной 2019 года. Ей было 22 года и она нуждалась в психологической помощи после 10 лет сексуального насилия от Московченко.
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«После почти года сбора информации и разговоров с потерпевшей, в мае 2020 года стражи порядка выехали на обыск его дома, где нашли компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, флешки с видео и фотографиями детей. Полицейские были поражены количеством фото и видео доказательств. Также нашли дневники, в которых Московченко подробно описывал свои сексуальные отношения с детьми и их продолжительность.Записи вел с 2005 по начало 2020. Сначала записывал от руки, а позже отсканировал все записи и продолжил набирать их на компьютере. Несмотря на наличие очевидных доказательств совершенных сексуальных преступлений в отношении девушек в возрасте от 10 лет, в стороны защиты возникали вопросы к потерпевшим, которые касались их личной жизни, и, очевидно, имели целью обесценить их переживания и опыт и оправдать действия насильника. поведением пострадавших детей,» – комментирует адвокат Галина Федькович.
На видео и фото, найденные в квартире Московченко, были идентифицированы девочки, которые сейчас уже взрослые женщины. Потерпевшие, которые обратились в суд, связывались с ними, но многие женщины отказались давать показания и приобщаться к делу, в том числе из-за страха, что это повлияет на их репутацию. Адвокат потерпевших Олег Иванов отметил, что суд назначил обвиняемому принудительную госпитализацию в психбольницу с усиленным наблюдением. По его словам, если пациент будет выздоравливать и медицинская оценка это подтвердит, они вернутся к рассмотрению обвинительного акта. Если же он не будет поправляться, то всю жизнь проведет в психбольнице.