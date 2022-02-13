«Львовские ворота»: как выглядит будущая станция метро
Один из проектов станции. Фото: из открытых источников
В столице планируют достроить станцию метро «Львовская брама» к 2025 году.
Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» уже объявило тендер на проектирование достройки станции и строительства входа между станциями метро «Золото ворота» и Лукьяновская.
В описании предмета закупки в системе Prozorro отмечается, что подземка заказывает строительство станционного комплекса «Львовские ворота» со строительством входа. Пока речь идет только о проектных работах.
Срок выполнения контракта — до 10 августа 2023 года. Ожидаемая стоимость работ составляет почти 73,5 млн грн.
В соответствии с проектной документацией, создадут один вход и выход со станции. Его разместят возле улицы Сечевых Стрельцов, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской. Что касается второго входа, то он может появиться только в перспективе.
Сейчас оставляют утвержденный вариант оформления станции, который создали более 10 лет назад архитекторы Гневишев, Целиковская и Алешкин.
Таким будет будущая станция метро.
«Львовские ворота» — незавершенная станция киевского метрополитена. Она расположена на зеленой ветке между станциями «Золотые ворота» и «Лукьяновская» и должна выходить на Львовскую площадь.
История этого объекта очень интересна. Строить станцию начали в 1991 году. Но за неимением средств работы заморозили в 1996 году. Согласно задумкам архитекторов, «Львовские ворота» должны были стать одной из самых глубоких станций Киевского метро. Сейчас ее глубина достигает 90 метров. Из-за большой глубины закладки «Львовских ворот», на станции планируют построить два эскалаторных тоннеля с промежуточным вестибюлем, как на станциях метро «Арсенальная», «Золотые ворота» и «Печерская».
Инна БИР /strong>, «Вечерний Киев»