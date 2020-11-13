Львовская власть нарушает закон и скрывает документы о ремонте улицы Бандеры, – Синютка
Городские власти Львова не предоставила документы по ремонту улицы Бандеры на запрос 12 народных депутатов Украины, чем нарушила Закон. Далее – обращение к правоохранителям.
В пятницу, 13 ноября состоялась совместная пресс-конференция эксминистр инфраструктуры Владимира Емельяна и народного депутата, кандидата на городского председателя Львова Олега Синютки на тему «Ремонт улицы Бандеры во Львове: куда исчезают миллионы». Об этом сообщает пресс-служба львовской организации партии «Европейская солидарность»
Олег Синютка и депутаты фракции «Европейская Солидарность» инициировали расследование миллионных злоупотреблений мэрии Львова во время ремонта улицы Бандеры. Обращение к Львовского Андрея Садового подписали Руслан Князевич, Артур Герасимов, Степан Кубов, Николай Княжицкий, Максим Саврасов, Нина Южанина, Мария Ионова, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Алексей Гончаренко
«20 октября, народные депутаты обратились с просьбой в городской совет о предоставлении информации и документов по строительству улицы Бандеры. В 10-дневный срок мы не получили никакого ответа. Это дает основание считать, о коррупционной составляющей при ремонте улицы Бандеры. Сегодня мы подготовили два обращения в правоохранительные органы. Проектно цена и соглашение переписывались 4 раза. Ни одного документа, который бы это опроверг не предоставлено. Точку поставят правоохранительные органы », – заявил Олег Синютка
«Благодаря децентрализации городские бюджеты существенно выросли. Однако на местном уровне важно, чтобы деньги использовались рационально. В 2014-2019 годах Львовщина была лучшей в вопросе строительстве дорог в Украине. К строительству дорог во Львове же возникает ряд вопросов, особенно в отношении ремонта улицы Бандеры », – отметил Владимир Емельян
Напомним, 26 декабря 2019, Андрей Садовый заявил, что городские власти планируют ремонт улицы Бандеры – «ориентировочно в апреле и завершить их до конца сентября.
Сейчас подрядчик должен отремонтировать 1 км 50 м улице за более 209 млн гривен (по сегодняшнему курсу – 6400000 евро).
В 2011 году в рамках сотрудничества города с ЕБРР, был реконструирован 1400 метров ул. Коновальца – Мельника -Чупринкы, которые являются смежными с улицей Бандеры. Стоимость работ была вдвое меньше и составила 4.5 миллиона евро.