Львовянин пытался украсть одежду из столичного магазина
Львовянин пытался украсть одежду из столичного магазина. Фото: Виктории Гребень
Злоумышленника задержали «на горячем».
К правоохранителям поступил вызов от администратора магазина одежды на проспекте Оболонском о том, что неизвестный пытался ограбить магазин .
На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что мужчина пытался похитить из магазина мужскую куртку, однако когда понял, что его действия увидели работники, то начал бежать . Злоумышленника задержали охранники торгового заведения и передали полицейским.
Также оперативники выяснили, что нарушитель причастен еще к одному аналогичному преступлению в Оболонском районе. Таким образом, он нанес владельцам торговых заведений ущерб в сумме более пяти тысяч гривен.
Злоумышленником оказался 22-летний львовянин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Злоумышленником оказался 22-летний львовянин
Новолуние инкриминируют наказание по двум статьям — покушение на кражу и замах.
За совершенное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»