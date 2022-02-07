Львовянин пытался украсть одежду из столичного магазина

magictr | 07.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Львов’янин пытался украсть одежду ;столичного магазина

Львовянин пытался украсть одежду из столичного магазина. Фото: Виктории Гребень

Злоумышленника задержали «на горячем».

К правоохранителям поступил вызов от администратора магазина одежды на проспекте Оболонском о том, что неизвестный пытался ограбить магазин .

На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что мужчина пытался похитить из магазина мужскую куртку, однако когда понял, что его действия увидели работники, то начал бежать . Злоумышленника задержали охранники торгового заведения и передали полицейским.

Также оперативники выяснили, что нарушитель причастен еще к одному аналогичному преступлению в Оболонском районе. Таким образом, он нанес владельцам торговых заведений ущерб в сумме более пяти тысяч гривен.

Злоумышленником оказался 22-летний львовянин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Львов’ин пытался украсть одежду из столичного магазина

Злоумышленником оказался 22-летний львовянин

Новолуние инкриминируют наказание по двум статьям — покушение на кражу и замах.

За совершенное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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