Людей переселяют в детский сад. Рашисты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье
В результате вражеской атаки на город один человек погиб и по меньшей мере 9 получили ранения.
Событие: Россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом, есть погибший и пострадавшие.
Детали и комментарии:Глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram отметил, что одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. «К сожалению, один человек погиб, 9 человек ранены. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении Старуха.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев добавил, что огонь был ликвидирован. «Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, который был использован как пункт обогрева, — написал чиновник в Telegram. — Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах. без жилья, предлагают поселения в ближайшем детском саду».
Последствия атаки на Запорожье могли быть еще более трагичны, но, к счастью, Силы противовоздушной обороны сбили одну российскую ракету над городом. «Разрушенные дома, изуродованные жизнь. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить. Жертв могло быть больше — благодарность нашим спасателям! Отдельная благодарность Силам противовоздушной обороны, которые сбили вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города, пострадали» подчеркнул Александр Старух.
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Запорожская ОВА в Telegram констатирует, что за минувшие сутки в области из-за вражеских обстрелов повреждены и разрушены 72 объекта инфраструктуры. «По сообщению ГУНП, в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов: Запорожье, Малые Щербаки, Гуляйполе, Полтавка, Железнодорожное, Новопавловка, Темировка, Яблоковое, Красное, Приморское, Нестеряно, Новоандреев Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Орехов. Поступило 72 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками. , — говорится в сообщении.
Сегодня утром враг также обстрелял две общины Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. «На рассвете направили свои «грады» и «ураганы» на две общины — Марганецкую и Красногригорьевскую. В Марганце ранены два человека — 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии. Российскими снарядами повреждены». более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных сооружений. Изуродованы местный хлебозавод и пара учреждений. Занялись несколько автомобилей. Пожарные пламени успокоили. говорится в сообщении.
А вот в Николаеве, к счастью, обошлось без жертв. Как сообщил в Телеграмм-канале руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, рашисты попали в акваторию реки Южный Буг.