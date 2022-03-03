Любви обстрелы не страшны: в Киеве поженились полицейский с журналисткой
Счастливые молодожены. Фото: Фейсбук
Невеста поблагодарила людей, которые помогли в закрытом городе найти обручальные кольца и свадебный букет.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции, полковник полиции Евгений Жуков, который засвидетельствовал факт заключения брака.
«Это нелегкое для страны время, мы должны приспосабливаться к этим глупым обстоятельствам, которые вокруг нас. Ракеты, бомбы, арта, танки, кровь и смерть. И это в 2022 году и на нашей Богом данной земле! Поэтому по законам военного положения, как командир подразделения засвидетельствовал брак моего подчиненного и побратима Юрия Зозули и его невесты Ангелины Карякин! Документ, подпись, печать — предоставляю! Поздравляю друзья, будьте счастливы! И пройдите всю войну и останьтесь живы! Люблю вас. Держим строй»,— отметил командир.
По словам Ангелина Карякина, Украина, по которой мы воюем, — это ЦНАПы и РАСЦЫ, которые предоставляют админуслуги посреди войны.
«Например, оперативно регистрируют брак журналистки и полицейского, чтобы отпустить их дальше работать. Украина, по которой мы воюем, — это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения — как командир полицейского, берет и удостоверяет брак, устраивая 5-минутный праздник посреди войны», — >
Она также поблагодарила людей, которые помогли в закрытом городе найти обручальные кольца и свадебный букет.
«Это замечательные люди, которые угостили шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских. Любовь»,— отметила Карякина.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»