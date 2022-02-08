Любовные записки в винтажном жакете: в Киеве пройдет романтический маркет

magictr | 08.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Любовные записки в  в Киеве пройдет романтический маркет

Фотография с одного маркета. Фото: KYIVNESS.

Тема февральского культурного мероприятия посвящена Дню святого Валентина.

В изысканных залах и гостиных Шоколадного дома в эти выходные, 12-13 февраля, пройдет курированный маркет KYIVNESS. Именно там киевляне смогут найти уникальную дизайнерскую одежду, аксессуары, винил и керамику.

На этот раз маркет посвящен празднику любви и красоты, запискам в карманах винтажных жакетов и страстному музыкальному лайн-апу.

С прошлого года модное мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры КГГА.

Директор Департамента Яна Баринова говорит, что февральский маркет обустроят в шести залах: вестибюле, Мавританской зале, Гранатовой гостиной, неорококо гостиной, в стиле модерн и большом белом зале.

«Шоколадный домик — это одно из заведений городской культурной сети, словно созданное для дома. И февральский KYIVNESS соединил современные тренды городской культуры с романтикой города», — добавила Яна Баринова. Музей «Шоколадный дом», улица Шелковичная, 17/2

Билеты— на входе: 200 гривен в сутки.

Сегодня Департамент культуры Киева выступает «культурным менеджером» столицы, заботясь о более 75 учреждениях культуры города.

Также ко Дню влюбленных в центре Киева устроят скорые свидания. Романтические встречи пройдут в торгово-развлекательном центре «Гулливер».

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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