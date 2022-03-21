Любовь против войны: в Киеве поженились спасатель и полицейская
21.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Вчера в столице заключили брак спасатель ГСЧС Александр и патрульная полицейская города Киева Илона.
Молодожены уже пять лет вместе. Они в городе, каждый на своем месте службы делают все от них зависящее: спасают граждан, помогают эвакуации и т.д.
Вь ведь, несмотря на всю опасность и тяжелую борьбу, они верят в нашу победу и светлое будущее.
Влюбленные украинцы продолжают создавать семьи во время войны. Так, в марте женились полицейский на журналистке, а также второй раз женился столичный диджей Анатолий Топольский.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»