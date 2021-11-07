Любителю подсматривать за голыми студентками КПИ грозит уголовная ответственность
Инцидент произошел в общежитии №7 КПИ. Фото: Google maps
Столичные полицейские начали досудебное расследование по установлению видеокамеры в женском душе в общежитии №7 Киевского политехнического института на улице Металлистов, 3.
Следователи Соломенского управления нашли и изъяли камеру наблюдения за голыми студентками. В пресс-службе полиции Киева рассказали, что правоохранители также отобрали заявления от жительниц общежития и допросили как пострадавших.
Досудебное расследование было начато по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Уголовный кодекс. Санкция статьи предусматривает наказание от 8500 гривен штрафа до трех лет ограничения свободы. Полицейские проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные действия для установления мотивов этого поступка, а также круга лиц, причастных к его совершению и привлечению их к ответственности.
Инцидент произошел 28 октября. Как оказалось, камеру видеонаблюдения установил студент второго курса КПИ. Об этом сообщила народная депутат от партии «Голос» Инна Совсун на своей странице в Facebook.
«Когда файлы восстанавливали, удалось установить личность того, кто это организует. Студент второго курса снял свое лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео. Вызвали наряд полиции и написали на него заявление»,— рассказала Инна Совсун.
Однако, по ее словам, на защиту парня внезапно стала комендантка общежития. Она якобы призвала девушек «угомониться» и не писать заявление. Инна Совсун пообещала отправить депутатское обращение, чтобы добиться расследования, в частности, по действиям комендантки общежития.
«Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна извиниться перед студентками за то, что такое в принципе стало возможным», — подчеркнула народная депутат. №7 на время расследования. Если его вину докажут, студента скорее всего отчислят из Национального технического университета «КПИ имени Игоря Сикорского». Тем временем полицейские Киевщины нашли и задержали двух мужчин, сожгли в Ирпене гараж, две машины и часть дома, в котором жил популярный TikTok-блогер Роман Грицько с женой.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»