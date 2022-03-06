Любимец киевлян: «ежик в тумане» пошел защищать Родину

magictr | 06.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Любимый киевлян: ежик в тумане пошел защищать Родину

На месте любимой скульптуры

Такое сообщение появилось на месте, где была установлена ​​скульптура, находящаяся на реставрации.

Ежику было уже более 12 лет, создал его Константин Скритуцкий. Благодаря любви жителей города ежик смог выстоять так долго, страдая от вандалов. В конце октября прошлого года скульптура упала, поэтому ее отправили на реставрацию.

«Должны знать все! Ёж не остался в стороне! Слава Украине!!!»,— сообщил «Вечернему Киеву» киевлянин, сфотографировавший табличку.

Любимый киевлян: ежик в тумане пошел защищать Родину

Любимец киевлян: &желтый

В то же время в середине февраля «Балерина» — известная уличная скульптура, на восстановление которой долгое время собирали средства, вернулась на свое место по адресу улица Стретенская 8/2.

Наталья МАРКИВ , «Вечерний Киев»

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