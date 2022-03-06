Любимец киевлян: «ежик в тумане» пошел защищать Родину
06.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
На месте любимой скульптуры
Такое сообщение появилось на месте, где была установлена скульптура, находящаяся на реставрации.
Ежику было уже более 12 лет, создал его Константин Скритуцкий. Благодаря любви жителей города ежик смог выстоять так долго, страдая от вандалов. В конце октября прошлого года скульптура упала, поэтому ее отправили на реставрацию.
«Должны знать все! Ёж не остался в стороне! Слава Украине!!!»,— сообщил «Вечернему Киеву» киевлянин, сфотографировавший табличку.
В то же время в середине февраля «Балерина» — известная уличная скульптура, на восстановление которой долгое время собирали средства, вернулась на свое место по адресу улица Стретенская 8/2.
Наталья МАРКИВ , «Вечерний Киев»