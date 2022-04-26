Лозунг «Никогда снова» не сработал: в киевском Музее войны анонсировали цикл лекций до 9 мая
26.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
Зал музея с фотографиями украинцев, переживших Вторую мировую войну. Фото: Музей войны
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне начал ряд онлайн-уроков, посвященных 8 и 9 мая.
До недавнего времени, чествуя память миллионов погибших во Второй мировой войне, цивилизованное человечество обещало: «Никогда снова!». К сожалению, неусвоенные уроки истории способны возвращать к жизни призраков прошлого. И вот через восемь десятилетий украинская земля снова стала полем битвы, переживая полномасштабное вторжение российских захватчиков.
События войны нынешней побуждают осмысливать и анализировать исторические катаклизмы прошлого.