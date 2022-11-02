Липовый, гречишный или акациевый: как влияют на организм разные виды меда?
Специалисты утверждают, что это не просто вкусный, но и биологически активный продукт, имеющий комплексное влияние на организм
Украинцы на зиму заготавливают несколько баночек меда. В чем же его польза? Чем отличаются такие популярные липовый, гречишный, акациевый и лесной меды?
— Химический состав меда зависит от того, из каких цветов он собран, — говорит Елена Решетник, терапевт. — Скажем, из липового нектара в мед переходит много витаминов группы B, K, E. Они оказывают антибактериальный, противовоспалительный, жаропонижающий эффект. Поэтому липовый мед полезно использовать при простуде.
Грешеный мед содержит больше всего кальция, калия, фосфора, магния, меди, железа, поэтому он идеален для профилактики недугов сердечно-сосудистых, мочевыводящих путей и почек, помогает при простуде. анемии.
Рапсовый мед — чемпион по количеству бора, а значит, способствует регенерации тканей костей, работе селезенки, кровеносной системы в целом.
Полифлорный мед (происходит из нектара разных медоносов), как лесной, содержит обычно полезные компоненты малины, земляники, черники, боярышника, черемухи и т.д. Благодаря этому продукт обладает общеукрепляющими свойствами.
— Правда ли, что мед обладает противовирусной активностью и действует даже как пробиотик?
— Да. Это объясняется наличием в составе меда лизоцима — это фермент, разрушающий клеточную стенку микроорганизмов. Именно благодаря лизоциму пчела защищает свою соту от болезней. Лизоцим концентрируется под восковыми крышечками всех созревших медов.
Кроме того, мед (как и молочнокислые продукты) содержит пробиотики: шесть видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий. Благодаря этому мед улучшает пищеварение и восстанавливает полезную микрофлору кишечника. Стимулируют процессы пищеварения и улучшают обмен веществ и ферменты, входящие в состав меда.
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— В какое время лучше всего потреблять мед — например, утром или перед сном?
— Лучше всего это делать каждое утро, — рассказывает опытный пчеловод Андрей Початенко. — Совещался об этом с врачами, прочитал немало научных работ о меде. Убедился в этом на опыте оздоровления. Я съедаю чайную ложечку меда натощак. Преимущественно подсолнечного, ведь он содержит больше всех медов глюкозы, витаминов PP и E. Это придает мне, человеку уже пенсионного возраста, энергии на целый день.
Подсолнечный мед хорошо действует на сердечно-сосудистую систему: укрепляет, тонизирует стенки сосудов, нормализует кровяное давление (ни одно лекарство не помогало мне так, как мед). А если съедать натощак чайную ложку меда с натуральным яблочным уксусом, то это помогает сбросить избыточный вес. Но советую быть осторожным с медом при сахарном диабете, а с уксусом — при болезнях желудка. Перед употреблением проконсультируйтесь с семейным врачом.
— Правда ли, что мед можно использовать и для лечения глаз?
— Да, чрезвычайно полезен для профилактики заболеваний глаз акациевый мед, поскольку он гипоаллергенен, — говорит Надежда Дегтярева, офтальмологиня высшей категории. — Капли можно приготовить самому. Мед следует растворить в дистиллированной воде: на каждые десять грамм пчелиного продукта берется двадцать миллилитров жидкости. Капать глаза утром и вечером каждый день. Продолжительность курса лучше предварительно согласовать с врачом.
Но если у вас хотя бы раз была аллергия на мед как еду, то использовать его в лечебных целях не советую.