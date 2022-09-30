Лимфома Годжкина не имеет никаких симптомов на начальном этапе. Как его диагностируют и лечат?
Чаще всего заболевания диагностируют у людей в возрасте от 15 до 35 лет.
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В сентябре отмечают Всемирный день борьбы с лимфомой. Это разновидность злокачественной опухоли, поражающая лимфатическую систему. Один из типов этой болезни – mdash; лимфома Годжкина. Что стоит о ней знать?
“Лимфома поражает лимфатическую систему, а прогрессируя, распространяется за ее пределы, — говорит Андрей Гардашников, врач-онколог. — Лимфома Годжкина (лимфогранулематоз) на начальном этапе развития не имеет никаких симптомов. Иногда человек может заметить “шишечку” под кожей, которая обычно не болит и не вызывает неудобств. Такие новообразования уже являются поводом, чтобы обратиться к врачу и пройти необходимые обследования”.
“Причиной образования лимфомы Годжкина является мутация в клетках иммунной системы, которая приводит к увеличению лимфатических узлов, — добавляет Ростислав Лозинский, кандидат медицинских наук, врач-гематолог. — Эта болезнь развивается довольно медленно. Лишь со временем появляются симптомы, с которыми пациенты и обращаются к врачам: повышенная температура, сильная потливость, кожный зуд, резкая потеря веса тела.
— В какой категории людей чаще всего выявляют эту болезнь? Р. Лозинский: — Чаще ее диагностируют у людей в возрасте от 15 до 35 лет. Однако она может случиться и в более зрелом возрасте. По моим наблюдениям, женщины гораздо чаще, чем мужчины, обращаются к медикам на ранних стадиях болезни. Это существенно облегчает лечение.
— А как лечат лимфому Годжкина?
● А. Гардашников:
— Для этого используют химиотерапию и лучевую терапию. У меня была пациентка (с избыточным весом), которая благодаря шести циклам химиотерапии вошла в ремиссию и вернулась в привычную жизнь. После похудела, открыла бизнес и родила ребенка. Ее история доказывает, что рак — это не приговор.
читайте также: Российские войска попали в окружения в Лимане, — замечу, что нередко пациенты, обратившиеся к врачу с заметными проявлениями болезни, после исчезновения симптомов останавливают лечение. Так поступать нельзя. Очень важно завершить курс.
● Р. Лозинский:
— В моем опыте были пациентки, которые отказывались лечиться из-за того, что после химиотерапии выпадают волосы. А некоторые откладывали лечение, потому что хотели сохранить яйцеклетки для будущих детей (некоторые виды химиотерапии могут существенно снижать репродуктивную функцию). Однако отсрочка негативно влияет на процесс выздоровления.
— Существует ли профилактика этой болезни?
● Р. Лозинский:
— Мы рекомендуем просто вести здоровый образ жизни и избегать всего, что снижает сопротивляемость организма к болезням: это хронический стресс, переутомление, плохое питание. .
● А. Гардашников:
— Но, к сожалению, здоровый образ жизни не всегда гарантирует защиту от онкоболезней, ведь, например, может существовать генетическая предрасположенность к болезни. Поэтому если возникает безболезненное образование под кожей в области шеи или подмышечной зоне, сразу обратитесь к врачу для проверки.