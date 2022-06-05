Ликвидировано 31 150 кафиров и уничтожено 9 242 единицы вражеской техники
С начала войны русская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными более 50 процентов своей первоочередной численности.
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Событие: Идет утилизация и демилитаризация рашистов в Украине. Только за минувшие сутки ВСУ и другими военными формированиями уничтожены 100 кафиров. Наибольшие потери в живой силе враг понес на Бахмутском направлении.
Детали и комментарии:По данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны на территории Украины погибли 31 150 российских военнослужащих. К этому следует добавить санитарные потери врага. Военный эксперт Александр Коваленко утверждает, что количество раненых превысило 58 тысяч человек.
«Таким образом суммарные потери российских оккупационных войск составили ориентировочно 90 тысяч человек. С начала полномасштабной войны оккупационный контингент потерял в Украине убитыми, ранеными и пленными свыше. 50 процентов своей первоочередной численности», – суммирует аналитик.
По его словам, основная часть российских раненых находится в лечебных учреждениях временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и прифронтовых российских регионах. При этом раненых пытаются не размещать в медицинских учреждениях, а концентрируют их преимущественно в полевых госпиталях. Это делается для того, чтобы в открытый доступ не попала любая фото и видеоинформация о количестве раненых в больницах.
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«Ситуация в российских лечебных учреждениях стабилизировалась, в то время как на временно оккупированных территориях остается стабильно тяжелой, – добавляет Александр Коваленко. – В связи с активизацией боев на южном плацдарме нагрузка на лечебные заведения временно оккупированных территорий, в частности полуострова Крым, увеличилось. У российских оккупантов нет полного доверия к медикам, которые лечат их заведениях на временно оккупированных территориях».
Кроме того, враг несет большие потери в боевой технике. Как сообщают в Генштабе ВСУ, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях уничтожены три танка, четыре артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, двадцать шесть единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа “Орлан-10”. Зенитные ракетные подразделения ПС на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно, Су-34 и БпЛА типа «Форпост» на Южном направлении. Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты «Калибр». В итоге, за предыдущие сутки, подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей противника. Всего с начала войны уничтожено 9 242 единицы вражеской техники, в том числе 1381 танк (+5 единиц за минувшие сутки), боевых бронированных машин – 3392 (+13), артиллерийских систем – 686 (+6), автомобилей и автоцистерн – 2360 (+23), специальной техники – 53 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8). Статистика других потерь за последние сутки не изменилась.