Ликвидатор ЧАЭС презентовал в Киеве книгу
Цена на книгу стартует от 305 гривен. Фото: скан обложки книги.
Книга «Чернобыльский роман» — результат более десяти лет творческой работы и исследований аварии.
До памяти жертв Чернобыльской аварии, который отмечают сегодня, 14 декабря, ликвидатор аварии на ЧАЭС Анатолий Демский презентовал книгу— «Чернобыльский роман».
За сюжетом главный герой знакомится с женщиной мечты в зоне ЧАЭС.
< Автор перемежает историю любви и флирта глубокими экскурсами в историю Чернобыля и не только. Ему важен вдумчивый разговор с читателем, которого не испугает подробное изложение обстоятельств и формул.
75-летний Анатолий Демский не слух знает об аварии на ЧАЭС. Мужчина работал на военных заводах и в Институте ядерных исследований, когда ему дали указания приобщиться к ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. В составе Оперативной группы Академии наук Украины он внедрял новую систему контроля безопасности по состоянию разрушенного четвертого блока.
Отметим, что это уже вторая книга Анатолия Демского — первую «ЧАД» он выпустил в 2011 году.
«Чернобыльский роман» можно приобрести онлайн — цена стартует от 305 гривен.
В апреле этого года журналисты нашего издания вместе со столичными ликвидаторами ездили в Припять и публиковали тематический репортаж города-призрака.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»