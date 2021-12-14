Ликвидатор ЧАЭС презентовал в Киеве книгу

magictr | 14.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Ликвидатор ЧАЭС презентовал в Киеве книгу

Цена на книгу стартует от 305 гривен. Фото: скан обложки книги.

Книга «Чернобыльский роман» — результат более десяти лет творческой работы и исследований аварии.

До памяти жертв Чернобыльской аварии, который отмечают сегодня, 14 декабря, ликвидатор аварии на ЧАЭС Анатолий Демский презентовал книгу— «Чернобыльский роман».

За сюжетом главный герой знакомится с женщиной мечты в зоне ЧАЭС.

< Автор перемежает историю любви и флирта глубокими экскурсами в историю Чернобыля и не только. Ему важен вдумчивый разговор с читателем, которого не испугает подробное изложение обстоятельств и формул.

75-летний Анатолий Демский не слух знает об аварии на ЧАЭС. Мужчина работал на военных заводах и в Институте ядерных исследований, когда ему дали указания приобщиться к ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. В составе Оперативной группы Академии наук Украины он внедрял новую систему контроля безопасности по состоянию разрушенного четвертого блока.

Отметим, что это уже вторая книга Анатолия Демского — первую «ЧАД» он выпустил в 2011 году.

«Чернобыльский роман» можно приобрести онлайн — цена стартует от 305 гривен.

В апреле этого года журналисты нашего издания вместе со столичными ликвидаторами ездили в Припять и публиковали тематический репортаж города-призрака.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr