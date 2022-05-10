Лидеры Китая и Франции выступили за возобновление переговоров между Украиной и РФ
Лидер Китайской народной республики Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и высказались за возобновление переговоров между Украиной и Россией.
Как сообщила прессслужба Елисейского дворца, лидеры двух государств выразили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины и согласились относительно необходимости достижения режима прекращения огня. Также они подчеркнули необходимость поддерживать усилия по оказанию гуманитарной поддержки населению Украины. В ходе разговора стороны обсудили и риск продовольственного кризиса и ответ на него, предложенный Францией в форме инициативы FARM (миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости — ред.).
В то же время прессслужба МИД КНР сообщила, что лидеры двух стран договорились, что они должны "поддержать Украину и РФ в восстановлении мира путем переговоров".
"Президент Си подчеркнул, что Китай по-своему работает над продвижением мирных переговоров, что Китай поддерживает европейские страны в сохранении безопасности Европы в своих руках. Он призвал быть бдительными по поводу блоковой конфронтации, которая представляет большую и более устойчивую угрозу глобальной безопасности и стабильности", — говорится в сообщении.
Накануне, 9 мая, китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу полномасштабной войны России против Украины. В частности, по данным МИД КНР, лидер Китая подчеркнул, что "важно приложить все усилия, чтобы не допустить обострения или разрастания конфликта до точки невозвращения".
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Что известно
- 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу поддержки Украины в войне против РФ. По результатам разговора лидеры стран заявили о необходимости проведения переговоров по прекращению огня на условиях Украины.