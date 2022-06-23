«Лето будет жарким для российских оккупантов», – Алексей Резников

magictr | 23.06.2022 | Новости | Комментариев нет

В Украину прибыла первая партия американских систем залпового огня.

"Лето будет жарким для российских оккупантов&quot>ash Лето будет жарким для российских оккупантов </p> <p> Фото: ru.wikipedia.org A A+ A++ <i class=

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