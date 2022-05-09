Лэнд-лиз: как США будут помогать Украине победить в войне
9 мая президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Этот законодательный акт должен упростить предоставление больших объемов оружия Украине. Как будет работать закон и почему его сравнивают с ленд-лизом времен Второй мировой — Общественное. Война. Все последние новости
Что такое ленд-лиз
«Акт о ленд-лизе для защиты украинской демократии от 2022 года» (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) ссылается на другой закон о ленд-лизе с 1941 года. Его во время Второй мировой предложил тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт. Такое изменение в законодательство позволило администрации президента сдавать в аренду или занимать военное оборудование любому иностранному правительству при условии, что его безопасность является «жизненно важной для обороны Соединенных Штатов». И делать это без лишней бюрократии, голосований по каждому пакету помощи в Конгрессе и Сенате и т.д.
Впервые вопрос ленд-лиза для Украины возник более чем за месяц до начала полномасштабной войны. 20 января его предложила Конгрессу американский сенатор Джин Шахин.
Отмечал его важность и президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 19 февраля 2022 года он призвал западных партнеров «создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления, программу ленд-лиза, поставку новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии. Армии, защищающей всю Европу".
28 апреля за закон проголосовало большинство членов Конгресса США — 447 против 10. После, в Сенате состоялось анонимное голосование, которое тоже было в пользу Украины. Теперь документ подписал Джо Байден и лэнд-лиз официально заработает.
Он будет действовать в течение 2022-2023 годов и может быть использован и для помощи другим союзникам Америки в регионе.
“Согласно параграфу (2), на 2022 и 2023 финансовые годы Президент может уполномочить правительство Соединенных Штатов предоставлять или передавать в аренду оборонные изделия правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, пострадавшим от вторжения Российской Федерации в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран ”, — говорится в документе.
"Этот закон возродит ту же программу времен Второй мировой войны, которая уполномочивает Пентагон и президента более эффективно снабжать военную помощь"
Как отмечают в New York Times, акт о ленд-лизе ”прежде всего упрощает бюрократическую процедуру предоставления любого вооружения для союзников в войне. Это позволило бы Соединенным Штатам быстрее поставлять оружие Украине, устранив различные процедурные препятствия и позволив администрации Байдена передать Киеву огромные транши оружия.
Как передает Голос Америки, это подтвердил и конгрессмен Адам Шифф — член палаты представителей от демократической партии США, член комитета Конгресса по разведке, который также принял участие в голосовании: «Этот закон возродит ту же программу времен Второй мировой войны, которая уполномочивает Пентагон и президента более эффективно поставлять военную помощь и другие жизненно важные грузы нашим союзникам”.
Под помощью нужно понимать не только оружие. “Ленд-лиз позволяет получить и другую помощь, потому что, как известно, Украине нужна нефть, нефтепродукты для техники, аптечки, средства защиты. Все зависит только от того, пришлем ли мы соответствующий запрос”, — говорит военный эксперт Александр Мусиенко.
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Оружие ли нам будут предоставлять бесплатно
Нет. Джо Байден пригласил в Конгресс дополнительные $33 млрд в поддержку Украины. $20 млрд из них – это деньги на вооружение. Остальные: $8,5 млрд – это экономическая помощь правительству Украины, и $3 млрд – гуманитарная помощь. Какая-то часть этих денег уйдет из бюджета США, другая из замороженных активов РФ, если закон об их изъятии примет Конгресс (Байден им предложил это сделать).
“Насколько я понимаю, предполагаются достаточно мягкие и либеральные формы финансирования. То есть возможности софинансирования – Украина и США вместе. Они предусматривают издание ссуд на чрезвычайно комфортных льготных условиях. Также предусмотрены удобные условия лизинга — долгосрочная аренда с правом выкупа. И у нас будет оружие для использования, которое в дальнейшем может стать нашим”, — говорит Мусиенко.
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Какое оружие нам предоставят
Пока можно делать только предположения — точного перечня вооружения с названиями в открытом доступе нет. Однако, потребности Украины неоднократно объявляли и Генштаб, и президент Владимир Зеленский: современное тяжелое вооружение, самолеты, системы ПВО. практически всех видов вооружений, которые есть в США, кроме ядерного оружия, но и будут иметь более широкие возможности сотрудничества с Вашингтоном”, — говорит Александр Мусиенко.
По мнению военного эксперта ленд-лиз об уверенности Соединенных штатов в победе Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 29 апреля заявила:"Наша цель — добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму чрезмерно дорого.