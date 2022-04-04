Лекарства для киевлян теперь будут доставляться на электромопедах

magictr | 04.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Лекарства для киевлян теперь будут доставлять на электромодах

При передаче электромопедов. Фото: Департамент соцполитики КГГА

Частная компания передала Департаменту соцполитики КГГА свои электромопеды для быстрой доставки лекарств киевлянам.

Учредители компании проката самокатов Zelectra Сергей Лукинов и Евгений Крейнис передали 10 Электронной медицины .

Технику лично принимал директор Департамента соцполитики Руслан Светлый.

По словам Виталия Селика, советника заместителя председателя КГГА Константина Усова, эти электромопеды должны были с апреля выйти на улицы для публичного проката, но пока из-за войны поработают для помощи киевлянам. Тем более, имеют хороший запас хода — до 80 км на одном заряде.

«Приятно видеть плодотворное объединение ответственного бизнеса и городских властей в эти сложные времена», — добавил Селик.

«Вечерний Киев» также сообщал, что в столице полностью возобновили работу все десять отделов обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.

Екатерина НОВОРОННЯ, « Вечерний Киев»

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