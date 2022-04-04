Лекарства для киевлян теперь будут доставляться на электромопедах
При передаче электромопедов. Фото: Департамент соцполитики КГГА
Частная компания передала Департаменту соцполитики КГГА свои электромопеды для быстрой доставки лекарств киевлянам.
Учредители компании проката самокатов Zelectra Сергей Лукинов и Евгений Крейнис передали 10 Электронной медицины .
Технику лично принимал директор Департамента соцполитики Руслан Светлый.
По словам Виталия Селика, советника заместителя председателя КГГА Константина Усова, эти электромопеды должны были с апреля выйти на улицы для публичного проката, но пока из-за войны поработают для помощи киевлянам. Тем более, имеют хороший запас хода — до 80 км на одном заряде.
«Приятно видеть плодотворное объединение ответственного бизнеса и городских властей в эти сложные времена», — добавил Селик.
«Вечерний Киев» также сообщал, что в столице полностью возобновили работу все десять отделов обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.
Екатерина НОВОРОННЯ, « Вечерний Киев»