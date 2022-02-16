Легкой прогулки у врага не будет, депутат Киевсовета Тарас Криворучко
Тарас Криворучко призывает киевлян сохранять спокойствие. Фото: Борис Корпусенко
Несмотря на угрозу нового вторжения России в Украину, городские власти сохраняют спокойствие и работают в штатном режиме, не забывая о насущных делах. А накопилось их немало. В частности, недавно Киевсовет принял важные решения по возобновлению райсоветов.
Зачем столице это подзабытое звено местного самоуправления? Как скажется на жизни киевлян увольнение Президентом с должности ряда глав районных государственных администраций? Почему столичные депутаты настаивают на созданных комиссиях по проверке деятельности мусоросжигательного завода «Энергия»? Об этом и многом другом «Вечерний Киев» расспросил секретаря Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, депутата фракции «Европейская Солидарность» Тараса Криворучко.
«ОТСТУПАТЬ И ТЕКАТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ»
— Тарас Григорьевич, из-за эскалации с стороны России градус напряжения в обществе растет. Какие настроения царят среди депутатов Киевсовета?
— Никто бежать из города не собирается, наоборот, все работают в усиленном режиме. Городские службы получили от мэра Киева Виталия Кличко необходимые поручения по работе в условиях чрезвычайной ситуации военного характера. Главная задача — стабильная работа инфраструктуры жизнеобеспечения столицы и подготовка к защите города в случае военного нападения.
В Киеве еще несколько лет назад была сформирована 112-я отдельная бригада территориальной обороны, на основе которой в каждом районе столицы сегодня создали 10 батальонов. Такая модель существует во многих странах мира, а для нас, в нынешних условиях — это необходимость. В то же время народные депутаты от «Европейской Солидарности» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по увеличению расходов на укрепление обороноспособности Украины, в частности выделение трех миллиардов гривен на срочные закупки всем подразделениям терробороны.
Резервисты, по-моему, должны быть вооружены за государственные средства современным стрелковым оружием единого образца, а не собственными охотничьими ружьями разного калибра. В любом случае легкой прогулки у врага не будет. В России это хорошо понимают, именно поэтому и не отважятся на полномасштабное вторжение в Украину. -nenbspbudenbsp-deputat-kiyivradi-taras-krivoruchko-11bb348.jpg» alt=»Легкой прогулки у врага не будет, депутат Киевсовета Тарас Криворучко» />
Тарас Криворучко считает замечать кадровых пертурбаций
— Тогда вернемся к жизни столицы. Недавно Президент уволил председателей Днепровской, Дарницкой и Шевченковской РГА и назначил временно исполняющих обязанности председателей без согласования с мэром Киева. Может ли отразиться такое решение на жизни жителей этих районов, или никто даже и не заметит?
—В идеале киевляне не должны замечать каких-либо кадровых пертурбаций, когда система управления городом работает четко и слаженно. Но центральные власти сегодня пытаются навязать Киеву свои правила, чтобы взять под жесткий контроль местное самоуправление.
Увольнение и назначение глав районных администраций в Киеве должно происходить по согласованию с городским председателем, который одновременно является руководителем КГГА. Ведь, во-первых, они его подчинены, во-вторых, такой порядок является элементом местного самоуправления, который Кабмин упразднил одним росчерком пера. Теперь кандидатуры глав райадминистраций будет предлагать Президенту не глава КГГА, а премьер-министр. То есть у мэра Киева незаконно отобрали часть полномочий.
Я уже не говорю о Киевсовете, исполнительным органом которого является КГГА, и на формирование которого депутаты фактически не влияют. То есть столица давно страдает от такого урезанного, неполноценного местного самоуправления. Такая зависимость Киева от центральной власти не пользу киевлянам. В то же время любой украинский город, поселок или село имеет избранный совет, который сам формирует исполнительный комитет.
Так, столица живет по особому закону о городе-герое Киеве, который покойный бывший мэр Александр Омельченко выписывал с учета определенных взаимоотношений с тогдашним президентом Леонидом Кучмой. Тогда они нашли вполне приемлемую модель управления городом, предусматривавшую создание райсоветов, избранные председатели которых автоматически назначались Президентом руководителями РГА. Эта модель успешно работала, пока ее полностью не разрушили экспрезидент Виктор Янукович с бывшим мэром Леонидом Черновецким, ликвидировав районные советы.
Выездное заседание комиссии по вопросам ЖКХ
«ПРЕЗИДЕНТ ПЫТАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ЖЕСТКУЮ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ В СТОЛИЦЕ» >— Но ведь в 2010 году тогдашняя киевская власть аргументировала это решение тем, что они занимаются нехозяйственными делами, а политикой. К тому же городской бюджет, мол, тратит сотни миллионов гривен на содержание «коррумпированных» районных депутатов…
—На самом деле райсоветы ликвидировали тогда только потому, что совпали интересы Черновецкого и Януковича по узурпации власти. Оба стремились к сплошному контролю над городом и уничтожению оппозиционных районов. Черновецкому некоторые главы райсоветов мешали «дерибанить» землю в Киеве, поэтому «непослушным» районам отказывали в финансировании. Например, Шевченковский район в 2009 году не получил из городского бюджета ни одной копейки на ЖКХ и на подготовку школ к новому учебному году.
А вспомните инициативу Черновецкого об уменьшении количества районов в столице с 10 до пяти. Якобы большое количество районов мешало развитию предпринимательства в столице. К счастью, депутаты Киевсовета не поддержали сокращение районов в Киеве. А низкий рейтинг Партии регионов в столице побудил Януковича и его муртадов «совершенствовать организацию управления городом» путем ликвидации райсоветов. К сожалению, сегодня мы также наблюдаем, как действующий Президент пытается построить жесткую вертикаль власти в столице, ограничивая местное самоуправление. Все же, необходимо ли городу такое звено самоуправления как райсовета, когда есть органы самоорганизации населения, которых, возможно, стоит наделить большими полномочиями?
— Нам нужно выстраивать европейский принцип субсидиарности, заключающийся в том, что на высший уровень управления выносятся только те вопросы, которые не могут быть решены на низшем. В Киеве всеми мельчайшими проблемами, например, ремонтами подъездов или благоустройством придомовых территорий занимается Киевсовет с исполнительным органом КГГА. Отсутствие райсоветов сказывается на управлении городом и коммуникации людей с городскими властями.
Заниматься такими вопросами как ремонты жилого фонда, ливнеприемных сетей, садов, школ, амбулаторий, благоустройство и асфальтирование придомовых территорий должен райсовет с исполкомом, а не единолично назначенный Президентом председатель РГА. Ведь коллегиальные решения, которые принимаются во время дискуссии лучше, чем когда один человек в кабинетном круге определяет, что нужно сделать в районе.
Я уже не говорю о том, что один депутат Киевсовета представляет интересы около 25 тысяч киевлян . Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы по количеству населения больше некоторых областных центров. Неужели киевская община не заслуживает собственных самоуправляющихся органов?
Например, только в Днепровском районе зарегистрированного населения проживает более 350 тысяч. Я принимаю людей в двух разных микрорайонах, но физически не могу охватить значительное количество жителей. Хотя иногда приходится принимать звонки от избирателей и ночью, и в шесть утра, когда это касается аварийных ситуаций. Если прорвет какая-то труба, то приходится работать в любое время суток. Хотя местные депутаты осуществляют свои полномочия на общественных началах, поэтому имеют еще основное место работы.
Поэтому логично, что Киевсовет должен заниматься стратегическими комплексными программами развития города, инфраструктурными проектами, а вопросами благоустройства дворов, ремонтами садов, школ и амбулаторий и т.д. должны заниматься райсоветы с исполкомами. создания 10 департаментов районов, Кабмин принял постановление, которым запретил образовывать структурные подразделения, дублирующие деятельность районных администраций. Что это означает?
— Это означает, что центральная власть не понимает или делает вид, что не понимает принципы организации местного самоуправления. Городские депутаты действовали исключительно в пределах своих полномочий, определяя систему управления районами. Согласно закону о столице, районные советы могут образовываться по решению Киевсовета, которое было сделано. На переходный период, до выборов депутатов районных советов, самоуправляющиеся полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа (КГГА) — департаменты.
Конституция и законы Украины принадлежат к исключительной компетенции Киевсовета вопросы организации управления районами. Также напомню, что согласно Избирательному кодексу, первые выборы депутатов районных советов в городе назначаются соответствующим городским советом на основании решения об их образовании. Законом установлено, что они могут состояться в последнее воскресенье марта или октября.
Поскольку подготовительная группа должна еще наработать предложения по полномочиям райсоветов и их численности, Киевсовет своим решением назначил проведение выборов 30 октября этого года. После избрания районных советов и сформированных ими исполкомов, департаменты прекратят свое существование.
Во время работы комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК
О ПРОВЕРКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ЗАВОДЕ «ЭНЕРГИЯ»
—А что будет с районными администрациями?
— По правде говоря, они не нужны. Напомню, что в принятом в первом чтении законопроекте о столице, разработанном пропрезидентским большинством, РГА отсутствуют. Конечно, в современных условиях Киеву необходим новый закон о столице. Если Президент и законодатели хотят разграничить должности главы КГГА с функциями государственного управления и городского председателя — пожалуйста. Пусть руководитель горгосадминистрации координирует силовые структуры, занимается военными вопросами и государственными программами, а Киевсовет сформирует собственный исполком во главе с избранным киевлянами городским головой. Так местное самоуправление функционирует во всех городах, кроме Киева.
Что касается количества депутатов райсоветов, то она определена законом. В зависимости от количества избирателей, например в Печерском районе — 38 депутатов, в Днепровском, Дарницком, Деснянском, где живут более 250 тысяч избирателей — по 54 депутатов.
— В конце прошлого года Киевсовет принял решение об увеличении уставных фондов в размере 10 миллионов гривен коммунальных управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд столицы для закупки дополнительной техники, для лучшей уборки улиц и дворов. Все ли районы приобрели машины и какие именно?
—Наша комиссия по вопросам ЖКХ согласовала закупку техники, тендеры по приобретению которой состоятся весной этого года. Каждая управляющая компания сама устанавливала, какие машины необходимы для обслуживания жилых домов. В основном это тракторцы с различными модулями и прицепами. Каждый район, исходя из собственных нужд, подал соответствующие заявки. Например, в Днепровском районе на 10 миллионов гривен планируют закупить три трактора с прицепом и навесным оборудованием, экскаватор и одну снегоуборочную машину. жилищного фонда города, так называемого «револьверного фонда». Когда он заработает?
— Сейчас завершаются разработка устава этого фонда. Надеюсь, что уже к октябрю будут зарегистрированы первые заявки от совладельцев многоквартирных домов независимо от выбранной ими формы управления своим жильем. После этого конкурсная комиссия определит победителей, которые под минимальный процент кредита или заем на 3-7 лет смогут заказать работы по утеплению своего дома или любого ремонта.
Кроме того, Киевсовет принял решение о предоставлении одноразовой безвозвратной финансовой помощи на проведение ремонта в многоквартирных домах вновь ОСМД. Цель этого решения — стимулировать создание объединений совладельцев многоквартирных домов без дополнительных условий и процентов. В зависимости от количества квартир будет определяться размер финансирования вновь ОСМД.
Например, создали в 2022 году жители дома до 50 квартир ОСМД, в следующем году они смогут получить от города на проведение ремонтных работ один миллион гривен, до 150 квартир ,5 миллиона гривен, до 250 квартир — 2,5 миллиона гривен, а дома из более 250 квартир — 3,5 миллиона гривен.
При этом проведение ремонтных работ профинансируют новым столичным ОСМД, домам которых исполнилось не менее 10 лет. В конце концов, люди должны понять, что лучший хозяин — это они сами.
—Вы вместе с другими коллегами зарегистрировали проект решения Киевсовета относительно осуществления проверки деятельности завода «Энергия». Почему возникла необходимость создать специальную контролирующую комиссию и что именно собираетесь проверять?
— Дело в том, что сегодня городской бюджет выделил почти миллиард гривен на переоснащение завода «Энергия», в частности на приобретение фильтров для системы очистка дымовых газов. На их закупку осуществлены немалые авансовые платежи.
Прошел год, а фильтров для предприятия, от неприятных запахов которого страдают жители Дарницкого района, до сих пор нет. Более того, смета на модернизацию завода растет чуть ли не ежемесячно. Поэтому возникают вопросы относительно эффективности использования средств, выделенных на улучшение экологической ситуации в городе.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»