Легендарную марку из цветов «высадят» в Днепровском районе
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Цветущие сакуры в парке «Победа». Фото: КП УЗН Днепровского района
Девушка из цветов, изображающая марку «Русский корабль» обустроят возле станции метро Левобережная.
О том, что повлияло военное положение на работу предприятия «Вечернему Киеву» рассказал strong>директор КП УЗН Днепровского района Евгений Ковшун.
Сейчас предприятие работает на все 100% мощности: высаживают деревья, кусты и цветы в парках, скверах и улицах, заботятся о клумбах, подстригают молодежь. «Догоняют» все то, что не успели сделать из-за поздней весны и боевых действий возле столицы.
Евгений Ковшун
«Первый месяц войны был особенным, город был в полублоге и многие наши сотрудники, проживающие в области, не могли добраться. Если измерить, то первый месяц мы работали где-то на 40%, в апреле на 70%, а теперь уже на все 100% мощности — готовимся к летнему сезону», — рассказывает Евгений Ковшун.
Многие сотрудники предприятия получили повестки и поступили в ряды ВСУ и Теробороны, однако предприятие продолжает выполнять свои основные функции — уход за зелеными насаждениями района. Кроме того, зеленстроевцы помогают военным.
В марте — строить фортификационные сооружения, а недавно разбирать их там, где они уже не нужны и упорядочивать эти участки. Практически вся спецтехника предприятия работала по укреплению обороны столицы: экскаваторы, погрузчики, манипуляторы. Один автобус передали для ВСУ через военкомат. Пытались максимально помочь нашим воинам достойно встретить врага.
Площадь, на которой ограничительные споры устанавливали таким образом, чтобы не повредить растениям
Кстати, военные тоже бережно относились к результатам труда предприятия. Так, планировали, что на одной из площадей должны были создать укрепления, копать окопы.
Несколько лет назад именно на этой площади впервые в Киеве высадили кругами множество разнообразных злаковых трав, в центре — мультиштамбовые сакуры с большими цветами, где также растут подстриженные под конус грабы. То вместо того, чтобы перекапывать там, решили поставить насыпные конструкции, которые потом убрали, не повредив насаждения.
«Сердце в рауках» обошли фортификационными сооружениями. Фото: КП УЗН Днепровского района Так же и возле одной из станций, где обустраивали фортификационные сооружения. Там есть хорошо известная скульптура «Сердце в руках» и тоже сортовые сакуры. И там военные «обошли» эту инсталляцию, чтобы сохранить ее.
«Эта заботливость характерна, потому что военные берегут свой родной город», — уверен руководитель предприятия. Кстати, он и сам является бойцом-добровольцем одного из подразделений терробороны. С утра до 17-ти вечера работает над тем, чтобы район становился все зеленее, а затем переодевается в форму и вместе с собратьями и полицией патрулирует улицы города. Пришлось ему принять участие и в защите происков к столице. Был одним из первых, что вошли в освобожденный Иванков и доставлял туда гуманитарную помощь.
«На место наших демобилизованных (за ними сохраняется зарплата и собственно само рабочее место) нам сейчас очень необходимы рабочие для так называемой малой механизации— косарей, работающих с бензопилами. И даже в мирное время на этой вакансии было непросто найти желающих, потому что это физически тяжелый труд. Бывало, что люди приходили, зарабатывали даже до 30 тысяч гривен, а затем рассчитывались — искали теплое место охранника на 10 тысяч и покоя», — рассказывает уже о «мирных» буднях Евгений.
К годовщине Независимости на Левобережной были созданы тематическое панно. Скоро здесь будет «марка»
Он признается, что сейчас работники готовят большой сюрприз всем киевлянам. На развязке возле станции метро «Левобережная» создадут большую клумбу по мотивам знаменитой марки о российском корабле: солдате и Москве на сине-желтом фоне.
«Это будет знак, что мы непобедимы. Есть герои на войне, а наша задача формировать положительный настрой в сердцах людей, веру и надежду, что все будет хорошо, и мы ждем нашу Победу», — говорит Евгений Ковшун.