Легендарный теннисист вернулся из Турции защищать Киев
Александр Долгополов. Фото: из открытых источников
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов прошел военную подготовку.
Легендарный украинский теннисист Александр Долгополов в начале войны был в Турции. Там же он прошел военную подготовку и уже вернулся в Киев, чтобы защищать Родину от рашистов.
Об этом бывшая «тринадцатая ракетка мира» сообщила в своих социальных сетях.
«Эту войну я встретил в Турции. Прилетел туда за день до нападения России. Я прекрасно понимал, что прогнозируемое нападение России — нешутка. Поэтому решил, что буду бороться на информационном фронте из-за большого количества подписчиков на мой Твиттер. Однако через несколько дней мои дорогие украинцы не оставили врагу шансов в информационном пространстве — заставили весь мир увидеть реальную картину. И я приступил к военной подготовке.
Мне повезло, ведь моим инструктором был профессиональный военный из Турции. Конечно, за несколько дней супервоином не станешь, но стреляю я уже достаточно неплохо.
И вот в своем Киеве, благодаря многим людям. Это мой дом, буду защищать его как смогу! И с этого момента с незнакомыми мне людьми я буду говорить на украинском языке, не судите строго. Писать в Твиттере буду пока на русском, меня все еще читает много россиян», — заявил Долгополов.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»