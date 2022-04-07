Легендарный Pink Floyd впервые за 28 лет записал новую песню — «Ой в лугу красная калина»
Pink Floyd — британская рок-группа
Трек записан на поддержку украинского народа, а все средства от продаж пойдут на гуманитарную помощь для Украины.
Легендарная британская группа Pink Floyd выпустила песню из вокалом Андрея Хливнюка «Ой в лугу красная калина» или «Hey Hey Rise Up».
Записанный на прошлой неделе, 30 марта, трек содержит вокал вокалиста «Бумбокса» Андрея Хливнюка, взятого из клипа, который он опубликовал в Инстаграмме в первые дни войны. В нем Хливнюк, который тогда записался в Тероборону, поет песню «Ой в лугу красная калина» на Софиевской площади в Киеве. Информация об этом появилась на официальной странице группы в Facebook.
«Мы, и многие из украинцев, чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной, демократической страны. Многие люди были убиты одним из величайших государств мира»,— отметил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, который имеет невестку из Украины.
Все средства от продаж отдадут на гуманитарную помощь для Украины.
< p>Ссылка на новый трек.
Группа уже запретила использовать свою музыку в России и Беларуси.
Pink Floyd — британская рок-группа, ведущий представитель жанров психоделического и прогрессивного года, одна из самых успешных групп в истории, известный своей психоделически-космической музыкой, философскими текстами, экспериментами с звуком, обложками альбомов и оригинальными концертами.
, «Вечерний Киев»