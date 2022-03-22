Легендарный игрок киевского «Динамо» защищает город
64-летний Владимир Бессонов вступил в ряды терробороны. Фото: Вахтанг Кипиани
64-летний Владимир Бессонов защищает столицу в рядах терробороны.
Владимир Васильевич Бессонов — воспитанник харьковского спортинтерната. В составе киевского «Динамо» игрок провел 14 сезонов (с 1976 по 1990 год). Практически в течение всего времени пребывания в «Динамо» вызывался к составу сборной СССР, за которую провел 79 матчей, забив 4 гола. В составе «Динамо» он был обладателем Кубка Кубков УЕФА (1986), Чемпионом СССР ( 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), обладателем Кубка СССР (1978, 1985, 1987, 1990). В составе сборных СССР стал серебряным призером Чемпионата Европы по футболу (1988), бронзовым призером Летних Олимпийских Игр (1980), чемпионом юношеского Чемпионата Европы (1976), чемпионом юниорского Чемпионата мира (197, 8 1986, 1990). =»Легендарный игрок киевского «Динамо» защищает город» />
Владимир Бессонов. Фото: Вахтанг Кипиани
«Легенда киевского „Динамо“ Владимир Бессонов в отличие от владельцев клуба и их внуков-суркисят призывного возраста защищает столицу от российского нашествия»,— написал журналист и историк Вахтанг Кипиани
Футбольные клубы «Динамо» и «Шахтер» создали совместный благотворительный фонд поддержки украинской армии и гуманитарных инициатив.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»