Легенда о казаке: нашли объяснение украинского феномена в Чернобаевке для врагов
Чернобаевка Юрия Журавля
После просто анекдотичного случая, когда украинские военные шестой раз подряд разносят вертолеты оккупантов на аэродроме в Чернобаевке, что на Херсонщине, этнографы вспомнили древнее народное предание, связанное с этой местностью.
силы можно найти на сайте посвященном казачеству. Она так и называется — «О казаке Чернобае».
Эта история с конца ХVII века, когда на берегу среднего течения Днепра была основана казацкая паланка (поселение), которая защищала соседние села от грабительских походов турок и которых украинцы называли бусурманами.
Славного рыцаря Черноброва хорошо знали и боялись татарские мурзы и турецкие паши. Они его называли Черным баем, то есть обладателем, и избегали встречи с ним.
Ближайшие друзья атамана поп Гусь и сотник Степан его назвали Чернобаем. За одно лето казаки построили три каменные крепости и назвали их Чернобыевскую, Гусаковскую и Степановскую. Где-то посреди этого большого треугольника была позже построена, малая казацкая церковь Пресвятой Покровы и заложенное кладбище. >Казацкая стража была расставлена по безграничным степям, а отряды Чернобая, Гусака и Степана все время шарили по перекресткам дорог и тропинок и истребляли бусурманские стаи, рвавшиеся в Украине. Поэтому спустя какое-то время нападавшие начали просто обходить место, которое несло им смерть. -content/uploads/legenda-pro-kozaka-znajshli-pojasnennja-ukrayinskogo-fenomena-unbspchornobayivci-dlja-vorogiv-cef184c.jpg» alt=»Легенда о казаке: нашли объяснение украинского феномена у Чернобаевцы>» >Рисунок Александра Грехова
Впервые, российских оккупантов на аэродроме Чернобаевка «накрыли» 27 февраля. Тогда ВСУ применили «Байракторы».
В ночь на 7 марта ударила по скоплению вертолетов ВС РФ, тогда сообщили об уничтожении около 30 вертолетов врага.
15 марта украинцы снова нашли «свежие» вертолеты.
16 марта украинские военные уничтожили еще семь боевых вертолетов.
Уже 18 марта ВСУ нанесли в Чернобыевке удар по командному пункту 8 общевойсковой армии Южного военного округа России. Тогда был ликвидирован генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.
О последнем случае, по состоянию на 19 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович : «Только не смейтесь. Мы опять уложили их в Чернобыевцы. Шестой раз».
События в аэропорту стали неисчерпаемым источником мемов и шуток для украинцев: «Увидеть Чернобаевку и умереть», «Намоленное место», «День сурка», «После победы Чернобаевка станет туристическим городом».
«Сказочный феномен Чернобаевки могу объяснить себе только так. Надеюсь среди вас есть те, хоть помнит мультик „Тайна 3-й планеты“? Там космические пираты именно таким способом ловили космические аппараты. Недаром к@ц@пы называют это место Черной бафкой. Интересно, сколько сезонов будет этот сериал?»,— пишет художник Юрий Журавель.
«Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими, какими они являются — бездарными, способными просто сдать своих людей на убой, — заметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»