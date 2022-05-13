Латвия стала первой страной, решившей лишать гражданства за поддержку военных преступлений
Нужен ли такой закон нашей стране?
Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные преступления и агрессивные войны. Разработка и внесение поправок в упомянутый закон состоялись на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Нужен ли такой закон нашей стране?
— Лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим действия (в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления), подвергающие демократии или угрожающие ему , территориальной целостности, суверенитета и независимости государств или их конституционного устройства, — говорит Андрей Смолий, кандидат юридических наук, сотрудник Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, — Это касается случаев, когда лицо непосредственно участвовало в упомянутых действиях. Информацию о том, что заинтересованное лицо совершило любое из этих действий, предоставляют органы национальной безопасности Латвии. Отрицание и обжалование решения не приостанавливает его действия.
— Почему в Украине за два месяца широкомасштабной войны не принят такой закон?
— Частично о подобных преступлениях говорится в законе о коллаборационизме, но он не предусматривает лишение гражданства Украины. Хотя это было бы полезно государству. К примеру, народные депутаты от пророссийской ОПЗЖ создали свою депутатскую группу — “Платформа за жизнь и мир”. Если бы их за их высказывания лишили гражданства, они не могли бы быть нардепами, а значит, в ВР не было бы пророссийских парламентариев.
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