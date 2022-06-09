Лапароскопия – в полевом госпитале. Как прошла уникальная операция на фронте magictr | 09.06.2022 | Здоровье | Комментариев нет Раненый военный заявил, что готов дальше защищать Украину. Похожие записи «Щитовидке» нужен щит Комментариев нет | Дек 20, 2016 В 17 она весила 80 кило. Женщина, которая 25 лет не могла похудеть, решилась на операцию по уменьшению желудка Комментариев нет | Июл 4, 2020 Столбняк: чем опасен и как от него защититься? Комментариев нет | Май 24, 2022 Психология войны. Как побороть состояние «все пропало»? Комментариев нет | Май 16, 2022 Об авторе magictr