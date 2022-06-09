Лапароскопия – в полевом госпитале. Как прошла уникальная операция на фронте

magictr | 09.06.2022 | Здоровье | Комментариев нет

Раненый военный заявил, что готов дальше защищать Украину.

Лапароскопия — в полевом госпитале. Как прошла уникальная операция> > </p> <p><img class=

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