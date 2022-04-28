Курсы домедицинской подготовки за несколько дней прошли около 250 киевлян: фото
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания кмедицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
На базе профильных учреждений желающих учат объективно оценивать ситуацию, состояние пострадавшего, оказывать помощь при кровотечении или травмах.
Курсы к медицинской помощи организованы Департаментом здравоохранения. Среди 250 киевлян, успевших пройти курсы, — гражданские и бойцы территориальной обороны. Еще 230 жителей столицы учатся сейчас или по записи начнут тренировки в начале следующей недели.
«Я лично общалась с людьми, приходящими на тренинг. Совершенно разные по возрасту, по профессии: менеджеры, продавщицы, журналисты, водители. Но чем-то они показались мне похожими. Пожалуй — огнем в глазах, неравнодушием, стремлением узнавать новое и помогать тем, кто рядом»,— поделилась директор профильного Департамента Валентина Гинзбург.
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КМДА jpg» alt=»Курсы домедицинской подготовки за несколько дней прошли около 250 киевлян: фото» />
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания кмедицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания к медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА. jpg» alt=»Курсы домедицинской подготовки за несколько дней прошли около 250 киевлян: фото» />
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
В апреле было принято решение о создании всем желающим условий для того, чтобы научиться основным навыкам предоставления медицинской помощи. Соответствующие тренинги сейчас проводятся на базах трех заведений — в учебно-тренировочном центре КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева», «Киевском профессиональном медицинском колледже им. П. И. Гаврося» и в «Киевском профессиональном медицинском колледже № 3».
«Курс тренингов разработан таким образом, чтобы последовательно предоставить гражданскому лицу ряд необходимых навыков для оказания медицинской помощи. Фактически после окончания курса человек сможет помочь пострадавшему «продержаться» до приезда медиков, — рассказала Валентина Гинзбург.
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания к медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА. jpg» alt=»Курсы домедицинской подготовки за несколько дней прошли около 250 киевлян: фото» />
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания кмедицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания к медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания кмедицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
В частности, учат объективно оценивать ситуацию, состояние пострадавшего, оказывать помощь при массивном внешнем кровотечении, внезапной остановке кровообращения, при нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах, пострадавшим с различными видами травм и т.д.
Все тренеры — специалисты и педагоги с большим стажем, которые постоянно обучают будущих медиков и ведут курсы повышения квалификации для врачей, фельдшеров и медицинских сестер.
«Итак вы можете смело доверить им обучение, если не хотите беспомощным в критической ситуации», — подытожила Валентина Гинзбург.
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания к медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КМДА jpg» alt=»Курсы домедицинской подготовки за несколько дней прошли около 250 киевлян: фото» />
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА. jpg» alt=»Курсы домедицинской подготовки за несколько дней прошли около 250 киевлян: фото» />
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания кмедицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
Все желающие могут научиться основным навыкам оказания к медицинской помощи. Фото: Алексей Самсонов, КГГА
Тренинги по обучению навыкам домедицинской помощи для гражданских граждан
Заведение профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледжим. П. И. Гаврося»
- График занятий: понедельник—пятница с 9:00
- Продолжительность курса: 6 часов
- Телефон для записи: 050-320 -25-03 (запись 09:00 — 14:00).
Заведение профессионального высшего образования «Киевский профессиональный медицинский колледж № 3»
- График занятий: вторник, среда, четверг с 10:00 до 13:00 (без перерыва)
- Длительность курса: 9 часов
- Телефон для записи: 044-566-15-45 (запись с 09:00 — 13:00), 044-566-04-32 (запись 14:00 — 17 :00).
КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева»
- График занятий: понедельник—п 9:00
- Продолжительность курса: 6 часов
- Телефон для записи: 044-456-22-84 (запись с 09:00 — 14:00), или на на учебно-тренировочный отдел в Facebook по ссылке.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»