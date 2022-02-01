Курс доллара подняли испуганные иностранные инвесторы,— Тарас Козак
Тарас Козак. Фото: Борис Корпусенко
Финансист, депутат Киевсовета рассказал, почему растет курс доллара и нужно ли сейчас его покупать.
В последнее время в обменниках курс доллара резко пошел вверх. Что стало этой причиной и в дальнейшем будет расти «зеленый»?
На эти вопросы корреспондентки «Вечернего Киева» ответил известный финансист, президент инвестиционной группы УНИВЕР, депутат Киевсовета Тарас Казак.
—Господин Тарас, что сейчас происходит с курсом доллара?
—Курс доллара реагирует на геополитические события. Где-то прямо, а где-то опосредованно.
Западная пресса много пишет о бряцании оружием Кремлем. Иностранные инвесторы, испуганные этой западной истерией, бегут из Украины, продают украинские ценные бумаги, за которые получают гривны.
А уже с гривнами отправляются на валютный рынок, чтобы купить доллары и вывести их из Украины
С начала 2022 года нерезиденты продали только облигаций внутренних государственных займов Украины на сумму более 10 млрд грн. Полученные гривны иностранцы конвертируют в валюту и выводят заграницу.
В последние недели этот процесс активизировался. Это разбалансирует валютный рынок на несколько десятков миллионов долларов днем.
Кроме того, инвесторы частично выводят свои дивиденды, которые они получили по результатам деятельности в 2021 году.
На сегодняшний день курс доллара немного упал. Фото: Наталья Слинкина
— Но ведь украинцы также массово начали скупать доллары…
— Украинские компании и граждане также существенно увеличили покупку валюты. В последнее время спрос на иностранные деньги существенно превышал предложение. Поскольку люди были готовы покупать доллары любой ценой.
На прошлой неделе в обменниках доллар продавался даже за 29,2-29,3 ₴/$. И по такой цене находились покупатели и объемы покупки были достаточно большими. В результате спрос на валютном рынке на 1,5 млрд долларов превысил предложение.
Чтобы обеспечить достаточное количество валюты на межбанке, в течение четырех недель января Нацбанк продал из своих золотовалютных запасов на сумму более 1,5 млрд. долларов. Это очень много.
В результате курс доллара пошел вниз. На сегодняшний день его уже продают по 28,4 ₴/$. Признаки паники немного уменьшились. И в результате те люди, которые поддавшись истерии, закупили доллары по 29,3 ₴/$ остались в убытке.
Даже больше, экспортеры, которые во время роста доллара «придерживали» продажи экспортной выручки, начали быстро продавать накопленные доллары. Как следствие, курс доллара на межбанковском рынке начал падать и НБУ откупил $20 млн назад.
Поэтому, моя рекомендация — не поддаваться паническим настроениям и держать деньги частично в иностранной, а частично — национальной валюте.
—То, по вашему мнению, будет ли расти дальше курс доллара?
—Ситуацию спрогнозировать трудно. Если не будет дальнейшего обострения со стороны Московии, думаю, что курс доллара упадет ниже 28 ₴/$.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»