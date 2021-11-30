«Курьер», связавший на Троещине продавщицу, получил приговор
За совершенное нападающий проведет семь лет в тюрьме. Фото: сеть Интернет
За совершенное нападающий проведет семь лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в полицию позвонил киевлянин и сообщил о том, что неизвестный напал на киоск. Инцидент произошел 3 сентября, в этом году в 18:20 на проспекте Маяковского, что в Деснянском районе столицы. h3>
Муж подошел к продуктовому киоску, надел тканевую маску и постучал в дверь. Продавщица, ожидавшая доставки товара, открыла нападающему. Муж достал нож, который не является холодным оружием и приказал испуганной женщине сделать несколько шагов назад, чтобы он смог зайти в помещение. Женщина выполнила предписанное.
Поскольку мужчина готовился к преступлению заранее, прихватил с собой канцелярский скок, которым в дальнейшем связал ноги и руки женщине. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, фигурант достал из кассы 10430 гривен и прихватил свои любимые сигареты, а семь пачек «Camel» на сумму 436 гривен. Не успел мужчина уйти с награбленным, как что-то пошло не по плану. Кто-то неизвестный заблокировал дверь киоска с другой стороны.
В этот момент фигуранта охватила паника, и он решил, что нужно срочно импровизировать и ничего лучшего не придумал, как сделать вид, будто он никакой не злоумышленник, а любовник продавщице. Он быстро развязал испуганную женщину и приказал ей спокойно выйти из киоска в сопровождении его «нежных» объятий. Одной рукой он держал женщину за талию, другой держал нож, скрытый в кармане. Однако за считанные минуты прибыли правоохранители, задержали мужчину и изъяли награбленное.
По словам судебно-психиатрического эксперта, обвиняемый выявляет признаки психических и поведенческих расстройств вследствие длительного употребления опийного мака (группа наркотических) веществ, которые угнетают центральную нервную систему и способны вызвать остановку сердца). Однако, по результатам мед. обследование может осознавать свои действия и руководить ими, поэтому не нуждается в принудительном лечении. наказание в виде лишения свободы на семь лет с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»