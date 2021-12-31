Куреневцы демонтировали странный киоск, который при транспортировке застрял под путепроводом
Киоск-гибрид на Куреневке. Фото Олега Шульги
Он проработал на улице Кирилловской один день. 30 декабря его демонтировали.
Несколько недель назад на газоне у пешеходного перехода в Куреневский парк появился киоск с логотипом Киевхлеба. Но вскоре он превратился в «Сыроколбасный магазин», оставив фирменный знак столичных пекарей.
По словам руководителя органа самоорганизации населения «Комитет микрорайона Куреневка» Олега Шульги, жители выступили против размещения того МАФа на зеленой зоне.
Олег Шульга проинформировал, что на основании многочисленных обращений жителей микрорайона и жителей1 по ул. Кирилловская, Комитетом были направлены соответствующие обращения в коммунальные службы города и представителей власти по демонтажу МАФа. Многие активные жители также писали от себя в соответствующие учреждения заявления.
Шульга сообщил также, что 78% среди опрашиваемых жителей в местной группе Куреневки в Facebook высказали позицию по однозначному демонтажу киоска. Ведь общину поразила дерзость владельцев МАФа: за два дня с «Киевхлеб» они переделали его в «Сыро-колбасный» и прилепили к его еще названию «Киевхлеб», и вышел МАФ-«гибрид».
Председатель ОС рассказал, что 29 декабря МАФ хлебно-сыро-колбасный торжественно был открыт с надувными шариками и промоутерами, а сегодня он не менее торжественно был демонтирован.
На этом приключения демонтированного МАФ-гибрида не закончились! Он нарядный, с надувными шариками, застрял под Кирилловским путепроводом (из-за высоты МАФа), что на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги. Из-за него образовалась пробка в направлении Подола. В настоящее время дорога свободна. shljahoprovodom-c433cea.jpg» alt=»На Куреновке демонтировали странный киоск, который при транспортировке застрял под путепроводом» />
Демонтаж МАФа-гибрида
Олег Шульга поблагодарил за помощь депутату Киевсовета Алексею. /p>
В следующем году от незаконной торговли расчистят главные магистрали столицы, а также упорядочят освобожденные подземные переходы. Об этом и о других проблемах с благоустройством города «Вечернему Киеву» рассказал в интервью первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.