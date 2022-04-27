Культурный фронт: «Украинский оркестр свободы» отправится в мировое турне
В оркестр вошли, в частности, музыканты из Киевской национальной оперы и Национального симфонического оркестра Украины.
Метрополитен-опера и Польша национальная опера организуют Ukrainian Freedom Orchestra — «Украинский оркестр свободы», который будет состоять из ведущих украинских музыкантов.
С 28 июля по 20 августа коллектив отправится в европейское и американское турне числе посетят Великобританию, Францию, Германию и Нидерланды. Финальные концерты пройдут в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Турне организовано при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел и Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования.
Музыканты оркестра соберутся в Варшаве для репетиций 18 июля, до , Харькова и Одессы и других городов Украины, а также украинские участники известных европейских коллективов. Ukrainian Freedom Orchestra возглавит канадско-украинская дирижерша Кэри-Линн Уилсон.
Тур начнется в Польской национальной опере, 28 июля, и будет включать телевизионное выступление на BBC Proms в Лондоне 31 июля. Также оркестр выступит на фестивале Chorégies d'Orange во Франции (2 августа); Берлине (4 августа); Эдинбурге, Шотландия (6 августа); Snape Maltings в Англии (8 августа); Амстердамами (11 августа); Гамбурге, Германия (13 августа); Нью-Йорке (18 и 19 августа) и Вашингтоне (20 августа). Информация о билетах будет объявлена позже.
В «Украинский оркестр свободы» вошли музыканты из Киевской национальной оперы, Национального симфонического оркестра Украины, Львовского филармонического оркестра, Львовской национальной оперы, Харьковской оперы и других украинских коллективов.
«Сегодня культура демонстрирует новые грани. Как „мягкая сила“, она помогает залечивать раны. И не только в переносном значении. Этот тур может помочь не только собрать средства для поддержки украинских артистов, но и продемонстрировать миру разнообразие и уникальность украинской музыки и украинских исполнителей. Украинская культура самобытна и заслуживает того, чтобы быть в центре внимания за границей. Мы благодарим наших зарубежных коллег за организацию тура»,— заявил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Деньги, собранные от тура, пойдут на поддержку украинских артистов. Пожертвования можно сделать в фонд Министерства культуры и информационной политики по ссылке https://donate.arts.gov.ua/en.
Напомним, в апреле Kyiv Symphony Orchestra отправился в европейский тур для того, чтобы представлять мощный голос Украины во всем мире.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»