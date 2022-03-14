Культурный фронт: в Украине запретили ввоз и распространение издательской продукции из России
Решение Госкомтелерадио принято в начале марта. Фото из открытых источников
Госкомтелерадио запретило ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора.
Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и приостанавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства.
Решение Госкомтелерадио принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения культурного и информационного влияния.
«Наконец, после 7 лет разговоров о необходимости закрыть украинский книжный рынок от информационной продукции врага, сделан решительный шаг»,— прокомментировал директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий.
По его словам , после него три следующих сделать проще:
1. Запрет продажи книг, изготовленных в Украине независимо от года издания
2. Закрытие доступа ко всем издательским сайтам и сайтам электронных книжных магазинов с продукцией рф
3. Закрытие всех филиалов, представительств, как официальных, так и действующих под прикрытием, издательств и книготорговых предприятий, имеющих отношение к книжному рынку рф.
В исследовании Украинского института книги страны попало книг российских издательств на сумму 5,23 млн долларов США — это больше с 2014-го и почти на 73% больше, чем в 2020 году. Украинцев поддерживают писатели со всего мира. «Это война Путина»,— Стивен Кинг написал, что нужно разрушить стену дезинформации.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»