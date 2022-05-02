Культурный фронт: в столице представили выставку политического плаката на тему войны
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Экспозиция в Малой опере. Фото: ©Kyivphotos-Hall
Художественный проект «Украина больше всего!» посвящен украинским защитникам и защитникам, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за наше государство против российских захватчиков.
В экспозиции представлены работы трех художников: < strong>Никиты Титова (Киев),Дмитрия Дзюбы (Киев) иДмитрия Журавля (Одесса).
Имя художника Никиты Титова достаточно известно в современном мире искусства. Картины, где художник изображает украинских воинов и волонтеров, активно распространяют в интернете. Еще до начала войны художник создал авторские гербы украинских городов, в которых подчеркнул силу и мощь Украины.
В экспозиции представлены работы трех художников на тему войны в Украине. Фото: ©Kyivphotos-Hall
По словам поклонников, отдельные его работы стали символами героизма защитников Украины в войне против страны-захватчицы.
После захвата россией острова Змеиный, нарисовал картину с красным кораблем-кремлем, тонущим в крови. Тогда пограничники острова Змеиный по призыву вражеского корабля сдаться — сказали ставшая крылатой фраза «русский военный корабль, иди на***й». Картину Никиты Титова с этим высказыванием-протестом против оккупанта растиражировали на билборды в разных городах Украины.
Куратор проекта Валерий Лещинский. Фото: ©Kyivphotos-Hall
Дмитрий Дзюба — художник-плакатист и графический дизайнер. Работает в студии/школе анимации «Aztec Animation». В творчестве две персональные плакатные экспозиции: «Self-Relation» и «Personal Opinion» в Киеве, а также коллективные экспозиции в Польше, Эстонии, Турции, Испании, США и Украине.
Дмитрий Журавель— графический дизайнер и фотограф. Работает в стилях пейзаж, уличная фотография, метафизическая и формалистическая фотография, арт и концепция.
Экспозиция посвящена актуальной теме Фото: FG Kyiv Art Go
По словам куратора проекта, фотохудожника Валерия Лещинского, художественный проект является важным вкладом в победу нашего народа против российских оккупантов:
« Первую выставку мы сделали во Львове совместно с моими друзьями — художниками, которые находясь в разных городах в эвакуации быстро откликнулись на мое предложение относительно нового художественного проекта, посвященного русско-украинской войне, — рассказывает >. Сначала она называлась «Русский военный корабль…», но впоследствии мы решили изменить название экспозиции на «Украина превыше всего!», посвятив ее нашим воинам и всем украинцам, которые своими героическими подвигами ежедневно вдохновляют весь мир.
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Увидеть экспозицию можно до 27 мая. Фото: FG Kyiv Art Go После завершения экспозиции в Киеве, выставку «Украина превыше всего!» планируют представить в Житомире.
Выставка политического плаката «Украина превыше всего!»
Когда: до 27 мая
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Де: артпространство Lavra Studio в МАЛОЙ ОПЕРЕ, улица Дегтяревская 5,
Вход свободныйпо предварительной договоренности.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»