Культурный фронт: Киевский симфонический оркестр начал европейский тур
Оркестр будет представлять мощный голос Украины. Фото: Kyiv Symphony Orchestra
Kyiv Symphony Orchestra отправился в европейский тур для того, чтобы представлять мощный голос Украины по всему миру. Первый концерт состоялся вчера в филармонии Варшавы.
«Украинские музыканты сегодня должны стать голосом Украины и голосом тех украинцев, которые из-за военной агрессии россии его уже не имеют. Для всех них мы должны защищать и распространять украинскую культуру, побуждая людей по всему миру услышать бесстрашных украинцев, борющихся за мир для всей Европы. Почтить людей, чьи жизни стали слишком дорогой ценой за свободу. Помочь нам оружием для того, чтобы остановить эти потери и приблизить украинскую победу как можно скорее», — отмечают организаторы.
Для своего тура «Voice of Ukraine» Kyiv Symphony Orchetsra подготовил программу, которая презентует украинскую оркестровую музыку от ее зарождения в 1770-х годах до шедевров XX века:Симфония №1 К мажор (около 1770–х) Максима Березовского (1745—1777), Симфония №3 ор. 50 (1951) Бориса Лятошинского (1895–1968), «Мелодия» (1982) Мирослава Скорика (1938–2020). Известные украинские скрипачи Диана Тищенко и Алексей Семененко исполнят сольную партию в Поэме op. 25 (1896) Эрнеста Шоссона (1855–1899). Эти работы являются прекрасным свидетельством того, что Украина никогда не оставалась в стороне от основных европейских культурных процессов и ее наследие органично вписывается в разнообразную карту большой европейской семьи.
Инициативу музыкантов поддержали Министерство обороны, Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования — Kyiv Symphony Orchestra в полном составе пересечь границу, чтобы осуществить концертный тур по другим странам Европы. Кроме того, тур поддержали Министерство культуры и национального наследия Польши, Национальный институт музыки и танца.
«Они должны справляться с обидной информацией о том, что происходит в Украине, убеждать европейское общественное мнение, а тем более европейских политиков, которые должны действовать решительно»,— отметил заместитель Премьер-министра, Министр культуры и национального наследия Польши, strong>Пётр Глинский.
Варшава встретила музыкантов аншлагом и овациями.