Культурные заведения в столице работают: афиша событий недели
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Что подготовили столичные библиотеки, театры, музеи
Учреждения культуры нашего города продолжают работать по наличию у работников и посетителей COVID-сертификатов. Рассказываем, какие выставки, встречи и представления можно на этой неделе.
Киевляне и гости города всегда могут следить за самыми актуальными культурными новостями на странице в Facebook> и на сайте Департамента культуры КГГА.
ВНИМАНИЕ! Вход для посетителей при наличии COVID-сертификатов, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или документа о выздоровлении. >
ВЫСТАВКИ
С 16 до 28 ноября — выставка «Киноплакат. Реинкарнация» от Мастерской дизайна профессора Виталия Шести (НАОМА). Представляет сорок плакатов к современным кинофильмам украинского производства. созданных студентами ІІ курса Мастерской.
Открытие: 16 ноября о 18:00
Где: Художественный центр «Шоколадный дом», ул. Шелковичная 17/2
Время работы: 10:00— 18:00 (касса до 17:00), понедельник и выходные
Стоимость билета до МЦ: 70грн.
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С 13 ноября до 31 декабря — выставка «В измерении времени. Выдающиеся коллекции ХІХ-нач.ХХ ст.».Это первый из запланированных трех грандиозных проектов в рамках программы «Музей открывает фонды» к 100-летию музея, которое будут праздновать в следующем году.
В экспозиции представлены произведения Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Зинаиды Серебряковой и Васил. Сочетает уникальные полотна из фондов музея, которые ранее редко были презентованы на выставках, и уже знакомы работы художников из основной экспозиции Картинной галереи.
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея», ул. Терещенковская, 9
График работы: ежедневно кроме понедельника и четверга с 10:00 — 17:45 (касса до 17:00);
Стоимость билетов: 80 грн, льготный (пенсионеры, студенты, школьники) — 40 грн.
С 19 ноября до 12 декабря — выставка «Незабываемый миг». В камерном зале вас ждут серии графических работ художницы Виктории Григорьевой, выполненных акварелью и тушью. Серия работ тушью начала создаваться во время путешествия в Китай. Автор вдохновилась древней культурой китайской живописи и объединила ее с современным видением. Незабываемые мгновения в путешествиях, общении и вдохновении. Акварельная серия работ — это поиск новых форм и выразительности, преимущественно философские размышления, смешанные чувства печали и радости.
Де Музей-квартира Павла Тычины, ул. Терещенковская, 5 кв.1.
График работы 09:00-17:00 (понедельник-пятница), 10:00-18:00 (суббота-воскресенье)
Стоимость 30 грн. (в день открытия 19 ноября с 18:00 до 19:00 вход бесплатный)
С 21 ноября до 21 февраля и выставка «Бул Мандельштамы. Перекресток».
Михаил Булгаков и Осип Мандельштам родились в одном году — 1891. Разные по происхождению, характеру, образу жизни, манере письма — оба отдали жизнь литературе, прошли через тяжелые испытания прошлого века, стали всемирно известными гражданами мира. Выставка посвящена писателю и литературоведу Мирону Петровскому, который в своей статье «Кем Вы, мастер Булгаков?», опираясь на высказывание М. Бахтина «культура вся пронизана границами», рассказал, как перекресток границ дарит роскошь творческих возможностей. Таким перекрестком стали реальные и воображаемые встречи Булгакова и Мандельштама — личностей, чье творчество излучает свет, без которого правильное построение мира не было бы возможным. На выставке представлены материалы из фондов Литературно-мемориального музея Михаила Булгакова, среди новых поступлений — перстень Надежды Мандельштам, дар Анны Заваровой и Людмилы Лысенко.
Где: Литературно-мемор. Булгакова, Андреевский спуск, 13А
График работы: с 11:00 до 16:00 (понедельник с 12:00), среда выходной
Стоимость билета до музея: 100 грн, для школьников и пенсионеров 60 грн, для владельцев Карточки киевлянина 37 грн. >
С 16 до 30 ноября – выставка ко Дню достоинства и свободы «Майдан – крепость духа». Главная тема экспозиции — Женщины Майдана, которые спасали раненых из-под огня снайперов, организовывали сбор теплых вещей, щитов, шлемов и касок, круглосуточно готовили еду на своих кухнях и носили на барыкады, помогали им перевозили погибших героев домой… В экспозиции представлены работы авторов, которые с ноября 2013 г. и до начала весны 2014 г. снимали трагические события Революции Достоинства. Где:Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость», ул. Госпитальная, 24а, Каминный зал капонира № 2.
График работы: ежедневно с 10:00 до 17:00 Комплексный билет до музейных экспозиций: 60 грн.; льготный — 30 грн. Стоимость билета до одной из экспозиций — 30 грн., льготный — 15 грн. /wp-content/uploads/2021/11/kulturni-zakladi-unbspstolici-pracjujut-afisha-podij-tizhnja-07b96eb.jpg» alt=»Культурные заведения в столице работают: афиша событий недели» />
< >16 ноября в 15:00 — online-презентация книги-новинки «Зайчик-непрыгатель и его смелая мама» Оксаны Драчковской в Центральной библиотеке им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева.
Книга Оксаны Драчковской — автобиографическая история-сказка для детей о себе и своем сыночке Назарко, который, к сожалению, с самого рождения является ребенком с инвалидностью и не может ходить. Мама Оксана ежедневно ведет борьбу за лучшее будущее для всех особых людей, для Назарко. Сказка рассказывает деткам, что не все люди одинаковы, как не стоит казаться, когда трудно, как держаться, когда сил не остается и как жить в этом мире, который, в основном, предназначен для обычных людей. Сказка очень легкая, интересная и цветная, которая дарит улыбку и надежду. afisha-podij-tizhnja-b2ab2fc.jpg» alt=»Культурные заведения в столице работают: афиша событий недели» />
16 ноября о 13:00 — стрим-беседа «Гармония разнообразия» на странице Киевской молодежной библиотеки. Толерантность — это уважительное отношение к мнению и позиции окружающих. Ко Дню толерантности, 16 ноября, Молодежная библиотека проведет сдержку, в которой обсудят важные аспекты жизни в социуме.
17 ноября— День новой книги в отделе абонемента Киевской молодежной библиотеки.
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18 ноября в 13:00 — online-встреча с писателем Владимиром Никитенко.
Владимир Никитенко — украинский писатель, продюсер и сценарист.
В 2012-м вместе с Дмитрием Судаковым основал студию анимации «Good Deeds Animation», которая производит сериалы и полнометражные мультфильмы в 2D и 3D. Первую книгу «210 добрых дел» написал и издал в 2013 году. Эта история легла в основу сценария для мультсериала «210 добрых дел», вышедшего на телекраны весной 2021-го (производство студии анимации Good Deeds Animation при поддержке Государственного Агенства Украины по вопросам кино).
:00— стрим #Библиодайджест на странице Киевской молодежной библиотеки о важнейших событиях недели, произошедших в литературной и библиотечной сферах.
19 ноября в 15:00 — лекция «Артем Чапай. Интуиция украинского борца» в Публичной библиотеке им. Леси Украинки. В разговоре сосредоточят внимание на двух книгах автора: «Красная зона» и «Выветривание». Артем Чапай объяснит, какую связь имеют его книги с современными событиями и насколько могут измениться люди в экстремальных условиях.
Сцена из спектакля «Одиссей, возвращайся домой». Фото: Театр на левом берегу
ТЕАТРЫ:
- Киевский театр оперетты
17 ноября в 19:00 — оперетта в 2 действия «Графиня Марица» И. Кальмана; br />19 ноября в 19:00— премьера концерта «Вечер вальса» на 2 отделения;
20 ноября в 19:00 — оперетта в 3 действия «Летучая мышь» Й. Штрауса; 21 ноября в 12:00 музыкальная сказка в 1 действие «Большое JAZZ-путешествие»;
21 ноября в 19:00 — мюзикл в 2 действии «Скрипач на крыше» Дж. Бока.
- Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
16 ноября в 19:00 — «Одиссей, возвращайся домой», второй день премьеры в постановке Евгения Корняга (Беларусь). Современное прочтение классического произведения. Голос женщины. Как долго мы можем ожидать любимого человека. Сложные украшения. Мощное музыкальное сопровождение. Юмор. Пластика. Тело красоты. Эстетика
19 ноября в 19:00— «Зрители на представление не допускаются!»
21 ноября в 19:00 — «Майн Кампф, или Носки в кофейнике»
- Театр «Золотые ворота»
17 ноября в 19:00 — сага о женщине, которая хотела улететь в космос, а полетел сын «Семья патологоанатома Людмилы»;
18 ноября в 19:00 — готическая драма «Фрекен Юлия»;
19 ноября в 19:00— трэш-коллаж «Город Богов»; ;
21 ноября в 19:00 — семейные воспоминания на 2 действия «Папа, ты меня любил?».
- Театр «Созвездие»< /li>
16 ноября о 19:30 (Микросцена) — спектакль «Сны Алисы» по произведению Льюиса Кэррола «Алиса в Стране Чудес» (сюрреализм);
17 ноября о 19:30 ( Микросцена) — спектакль «Репетиция в театре преступления» по Жаку Моклеру (трагикомедия);
18 ноября в 19:00 — спектакль «Низкуда с любовью…» по поэзии Иосифа Бродского, Александра Вертинского, Александра Галича и других (эмигрантский мюзикл);
19 ноября в 19:00 !?!» по Анатолию Крыму (любовный брудершафт);
20 ноября в 19:00 — спектакль «Призраки» по Генрику Ибсену (драма); 21 ноября в 19:00 — спектакль «Заноза» ).
- Театр «Актер»
15 ноября 19:00 — спектакль «Здравствуйте, я ваша тетушка»;
17 ноября в 19:00 — спектакль «Эстроген»;
21 ноября в 19:00 — спектакль «Мегеры».
- Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня»
20 ноября 18:00 — музыкальная комедия «Свадьба в Авлабаре»;
21 ноября 18:00 — спектакль «Тени забытых предков» .
Недавно в Киеве обсудили, как сделать Золотые ворота районом современной культуры: основные тезисы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»