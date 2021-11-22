Культурные заведения столицы приглашают на события: афиша недели
566
Что подготовили столичные библиотеки, театры, музеи
Учреждения культуры нашего города продолжают работать по наличию у работников и посетителей COVID-сертификатов. Рассказываем, какие выставки, встречи и представления можно посетить на этой неделе.
ВЫСТАВКИ:
До 28 ноября будет действовать выставка «Небо над Киевом»из коллекции Музея истории Киева. На выставке представлены живопись и графику Владимира Будникова, Василия Чегодара, Галины Григорьевой, Анатолия Титаренко, Бориса Тулина и других мастеров, а также модели самолетов, выпускаемых Государственным предприятием «Антонов».
Адрес МВЦ «Музей Киева»: ул. Б. Хмельницкого, 7
Стоимость билета 50грн.
До 30 ноября пройдет выставка «Киев мой, город воспоминаний и мечт» Татьяны Кугай.
В экспозиции презентуется около 30 картин, написанных художницей на протяжении 20 лет и посвященных родному Киеву. Творческое воображение автора питали литературные образы известных писателей, публикации киеведов, галереи музеев, а также непосредственное погружение в архитектурно-ландшафтную среду города. Познание Киева происходило всю сознательную жизнь Татьяны: начиная со школьных пленэров на Замковой горе, в студенческие годы с террасы НАОМА, откуда разворачивались живописные виды Подола, Кожемяков, Воздвиженки и Щекавицы. Также черты архитектурно-художественного наследия Киева в творческом наследии художницы — это отражение ее прогулок по городу.
Адрес МВЦ «Музей Киева»: ул. Б. Хмельницкого, 7
Вход на выставку по билетам.
С 25 ноября до 15 декабря в музее Шолом-Алейхема продлится выставка картин «Памяти Евгения Ройтмана» из частной коллекции Мирьям-Инессы Лойфенфельд.Евгений Ройтман родился я в 1947 году в Киеве в семье художника Михаила Ройтмана. С 1976 года в свободное время от работы — участвовал в строительстве Аллеи Памяти на Байковой горе под руководством художников, архитекторов, скульпторов, монументалистов, путешественников и писателей Ады Рыбачук и Владимир Мауч. Один из самых известных проектов Евгения Ройтмана является «Тора» — серия картин Ройтмана, отражающих известные библейские сюжеты.
Адрес музея Шолом-Алейхема: ул. Васильковская, 5
Вход по билетам в музей
До 18 декабря в Музее Ивана Гончара будет действовать выставка картин ко Дню Достоинства и Свободы «Революционный вернисаж» Игоря Зозули.Игорь Зозуля принципиально не изображал на полотнах политиков, зато сфокусировался на протестующих. Именно у них, уверен художник, движущая сила любых революций и изменений в Украине. Об этом свидетельствуют и названия картин: «Народ — великая сила Украины», «Чаю всем хватит», «Ребята немного замерзли. Грелись у бочки», «Влюбленные на Майдане», «Украинцы пишут письмо».
Адрес Музея иана Гончара: ул. Лаврская, 19
Вход свободный
С 26 ноября до 19 декабря в Музее украинской диаспоры будет демонстрироваться художественная выставка Украинского творческого женского фонда W’ART «В поисках гармонии… Мистерия». Для выставки «В поисках гармонии… Мистерия» современные украинские художницы Светлана Леонтьева, Наталья Фурсина, Анна Мандрик, Нина Литвин, Ирина Тарасюк, Татьяна Бердник, Наталья Микитенко и Наталья Новаковская создали особенно светлые, лучистые, яркие. Художники работают в разных стилях и техниках, живут в разных городах и селах, но их объединяет неуемное желание гармонировать пространство жизни. Отсюда и название выставки— «В поисках гармонии… Мистерия».
Адрес Музея украинской диаспоры: ул. Московская, 40Б
Стоимость входного билета: 50 грн. (льготный — 25 грн.)
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ в Музее Киева
«Хреще 1913 года»
Надев VR очки, вы «проедете» трамваем и увидите красоту старого Крещатика, который был уничтожен в течение XX в. Это «виртуальное путешествие» — полноценная экскурсия о главной улице Киева и ее сооружения, доступная на украинском, английском и русском языках.
Виртуальная экскурсия доступна по предварительной записи по графику работы Музея.
Телефон для записи и ) 520 28 26
Адрес МВЦ «Музей Киева»: ул. Б. Хмельницкого, 7
Стоимость — 100 грн.
Продолжительность — до 20 минут. png» alt=»Культурные заведения столицы приглашают на события: афиша недели» />
«Бабий Яр. Виртуальное воспоминание»
Интерактивная выставка с применением VR-технологий все еще доступна всем желающим — взрослым и детям от 12 лет, которые хотят узнать больше о трагедии Бабьего Яра.
Адрес МПЦ «Музей Киева»: ул. Б. Хмельницкого, 7
Телефон для записи и справок (044) 520 28 26
Стоимость полного билета — 100 грн, льготного — 70 грн.
«Иван Гончар. Собиратель»— виртуальная 3D-экспозиция Музея Ивана Гончара, посвященная экспедиционной деятельности Ивана Гончара. Посмотреть
ЛЕКЦИИ И ВСТРЕЧИ:
23 ноября 13:00 — Стрим-беседа с участницами Революции Достоинства Еленой Герасимьюк и Леной Кромбет на странице Киевской молодежной библиотеки до Дня Достоинства и Свободы. Они расскажут о своем опыте участия в Революции и поделятся своим видением исторической роли Майдана. zaproshujut-nanbsppodiyi-afisha-tizhnja-8053680.jpg» alt=»Культурные заведения столицы приглашают на события: афиша недели» />
23 ноября 14:00 -презентация книги Татьяны Стрижевской «Коконы» на странице Центральной библиотекиим. Т.Г.Шевченко для детей г. Киева.
О чем книга? Лучшие подружки встречаются на качелях вдали от школы, чтобы обсудить свои секреты. Им кажется, что их дружба будет вечной, но 11 класс готовит для них немало испытаний… Романтической Ангелине придется снять розовые очки, положить конец абьюзивным отношениям и раскрыть семейную тайну. Хипстерцы Кирии — решить кучу траблей с родителями и впервые довериться своим чувствам. Эгоистическая Шуша — узнать, насколько далеко она может зайти, чтобы получить желаемое. Кто придет на качелю, их секретное место встречи, после таких событий?
24 ноября— День новой книги в отделе абонемента Киевской молодежной библиотек. Адрес: ул. Льва Толстого, 49
24 ноября в 13:00— Стрим-беседа с психологицей Оксаной Верховод «Дискриминация и нетолерантность» на странице Киевской молодежной библиотеки.
Современное общество безальтернативно тяготеет к культуре толерантности, а значит, в развитых странах все более принципиальной становится борьба с дискриминацией, ненавистью, пристрастиями и насилием. Именно о таком тяготении, о такой борьбе мы поговорим с Оксаной Верховод, психологиней и автором книги «МОМЕНТЫ, КОГДА». Почему культура толерантности имеет сейчас такой успех? Почему следует быть толерантным, и какими путями ведут альтернативы? Как победить предвзятости, которые настолько глубоко в нашем сознании? -tizhnja-8518ae6.jpg» alt=»Культурные заведения столицы приглашают на события: афиша недели» />
24 ноября 14:00 —¦Онлайн-презентация романа «Эля » Бархатцы Блажевской на странице Публичной библиотеки имени Леси Украинки.
Бархатка Блажевская— писательница, книжная блоггерша, пиарщица и основательница «Литературного клуба Бархатцы». Рассказы писательницы можно почитать в многих коллективных сборниках, например: «Теплые истории в конвертах», «Едет маршрутка», «Кудафудра» и др.
Дебютный роман Бархатницы под названием «Эля» рассказывает о тридцатилетней женщине, несчастливой в супружеской жизни: она в чужой стране, недолюблена собственным мужем. И ее жизнь меняется тогда, когда с ней начинаются происходить странные и иногда мистические вещи. Например, из старинного зеркала выныривает Подсолнечник — друг ее безобразного детства, домашний солнечный зайчик. Эля не может понять этого.
25 ноября в 13:00— Стрим #Библиодайджест на странице Киевской молодежной библиотеки о важнейших событиях недели, произошедших в литературной и библиотечной сферах. p>
26 ноября в 13:00— Online-презентация детских книг «Добрые истории о зверятах» на странице Центральной библиотеки им. Т.Г.Шевченко для детей г. Киева
«Хорошие истории о зверятах» английской детской писательницы Голли Уэбб не только познакомят с приключениями котиков и песиков, которым удалось преодолеть все трудности и найти дом, а также привлекут читателей к хорошему делу — помощи настоящим беспризорным животным. Ведь каждая книжечка содержит специальный qr-код, ведущий на страницу благотворительного фонда Happy Paw — партнера новых книг Голли Уэбб. своего творчества, вы узнаете истории о животных из приютов от представителей фонда Happy Paw.
28 ноября о 13:00—— Гродно в Киевской молодежной библиотеке, желающих приглашают поиграть в настольки. Адрес: ул. Льва Толстого, 49
28 ноября в 14:00 — Дискурс на тему: «Адвокаты в судопроизводстве Гетманщины и Слободской Украины» в рамках Пространство исторического диалога в Музее Гетманства. Для понимания развития современной правовой системы необходимо знать откуда идут истоки института адвокатуры, которым было его функционирование в ХVІІ—ХVIII вв., о чем свидетельствует состязательность судебного процесса, которыми были развиты адвокатские практики и что они демонстрируют.
Адрес музея: . Спасская, 16Б. =»Культурные заведения столицы приглашают на события: афиша недели» />
ТЕАТРЫ:
- Киевский театр оперетты
23 ноября в 19:00 — вечер-концерт «Кофейная кантата» Й. С. Баха в «Театре в фойе»; 24 ноября в 19:00 — мистическая драма на 1 действие «Москалица» Сцене 77»;
25, 26 ноября в 19:00 — рок-опера на 2 действия «Белая ворона» Г. Татарченко; 27 ноября в 19:00 — поэтическая драма «Маруся Чурай» Л. Костенко;
28 ноября в 12:00 — музыкальная сказка в 1 действие «Белоснежка и семь гномов» В. Домшинского; 28 ноября в 19:00 оперетта в 2 действия «Сорочинский. .
- Театр «Золотые ворота»
23 ноября 19:00 — политический гротеск «Ричард ІІІ»;
24 ноября 19:00 — пластическая драма «Украденное счастье »;
25 ноября в 19:00 — специфическая комедия «Бракированные люди»;
26 ноября в 19:00 — спектакль-реквием «И создал себе кумира»;
27 ноября в 19:00 — пластический спектакль «August» (Maladype Theatre (Будапешт, Венгрия)); 28 ноября в 19:00 — жизненная комедия «Бери одной жизни все».
- Киевская малая опера
28 ноября в 19:00 — премьера монооперы за интервью Евгении Мирошниченко «Е», вечер памяти примы театра в честь 90-летия.
- Театр «Созвездие»
22 и 26 ноября в 19:00 — спектакль «Похоже на счастье» за Пьером Пальмадом и Кристофом Дютюроном (комедия);
23 ноября в 19:00 — спектакль «Тайна Шопена» за Эриком-Эмманюэлем Шмиттом (музыкальная инициация);
24 ноября в 19:00 — спектакль «Совершенный Чарли» Лев Хохлов по произведению Дэниела Киза (ироническая мелодрама для совершеннолетних); 25 ноября в 19:00 — спектакль «Случайное танго»; 27 ноября 19:00 — спектакль «Три высокие женщины» по мотивам пьесы Эдварда Олби (трагифарс); 28 ноября 19:00 — спектакль «В Барабанном переулке…» история в 27 картинах).
- Театр «Актер»
22 ноября в 19:00 — спектакль «Вишневый сад» ;
28 ноября в 20:00 — спектакль «Лавка».
- Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня»
26 ноября в 19:00 — гала-концерт театра;
27 ноября в 18:00 — этношоу «Животоки»;
28 ноября в 18:00 — музыкально-кулинарные фигли «Веси .
До 2 декабря поклонники театрального искусства могут просмотреть 12 спектаклей-финалистов IV Всеукраинского театрального фестиваля-пре мои ИГРА онлайн.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»