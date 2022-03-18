Культурные деятели Киева организуют украинские художественные центры в европейских городах
Инициатива призвана создать совместные культурные продукты вместе с европейскими театрами. Фото из открытых источников
Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра и Департамент культуры КГГА инициируют создание украинских художественных центров в городах Европы
Инициатива призвана создать совместные культурные продукты вместе с европейскими театрами о событиях, происходящих в настоящее время в Украине.
«Мы обратились к нашей «европейской семье», чтобы защитить демократические ценности и получить мощную помощь в ожесточенной борьбе против российской агрессии. Уже в скором времени в европейских городах-побратимах будут организованы спектакли и художественные выступления, которые позволят говорить нам на мировом языке — языке искусства», — рассказала директор Департамента Яна Баринова.
Инициатором проекта выступил Театр драмы и комедии на левом берегу совместно с директором и театральным режиссером Станиславом Жирковым.
Целью центров является координация украинских художников, в частности, режиссеров и актеров, вынужденно оказавшихся в Европе из-за войны. Художественные центры будут продвигать именно украинский нарратив войны и ограничат влияние «либеральных» российских художников, которые тоже овладевают европейскими театральными сценами.
Кроме того, эта миссия позволит украинским артистам работать в то время, когда культурная деятельность в Украине находится в тылу.
Все доходы от художественных проектов будут идти на поддержку ВСУ, а также гуманитарную помощь пострадавшим в результате военной агрессии России.
15 марта взрывная волна от ракетного обстрела рашистов нанесла ущерб помещению «Киев малой оперы».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»