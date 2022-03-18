Культурные деятели Киева организуют украинские художественные центры в европейских городах

magictr | 18.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Куль деятели Киева организуют украинские художественные центры в европейских городах

Инициатива призвана создать совместные культурные продукты вместе с европейскими театрами. Фото из открытых источников

Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра и Департамент культуры КГГА инициируют создание украинских художественных центров в городах Европы

Инициатива призвана создать совместные культурные продукты вместе с европейскими театрами о событиях, происходящих в настоящее время в Украине.

«Мы обратились к нашей «европейской семье», чтобы защитить демократические ценности и получить мощную помощь в ожесточенной борьбе против российской агрессии. Уже в скором времени в европейских городах-побратимах будут организованы спектакли и художественные выступления, которые позволят говорить нам на мировом языке — языке искусства», — рассказала директор Департамента Яна Баринова.

Инициатором проекта выступил Театр драмы и комедии на левом берегу совместно с директором и театральным режиссером Станиславом Жирковым.

Культурные украинские художественные центры в европейских городах

Культурные деятели Киева организуют украинские художественные центры в европейских городах

Культурные украинские художественные центры в европейских городах

Целью центров является координация украинских художников, в частности, режиссеров и актеров, вынужденно оказавшихся в Европе из-за войны. Художественные центры будут продвигать именно украинский нарратив войны и ограничат влияние «либеральных» российских художников, которые тоже овладевают европейскими театральными сценами.

Кроме того, эта миссия позволит украинским артистам работать в то время, когда культурная деятельность в Украине находится в тылу.

Все доходы от художественных проектов будут идти на поддержку ВСУ, а также гуманитарную помощь пострадавшим в результате военной агрессии России.

15 марта взрывная волна от ракетного обстрела рашистов нанесла ущерб помещению «Киев малой оперы».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr