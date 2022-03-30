Культовая музыкальная группа призвала соотечественников переходить на украинский язык
Украинская группа «Один в каное» обратилась ко всем украинским слушателям, которые любят их музыку и черпают из нее что-то важное и ценное.
Музыканты призывают украинцев переходить на украинский язык ради будущего нашей страны.
„Мы знаем, что вы говорите на разных языках, мы не раз слышали это на наших концертах, мы читали это в комментариях под нашими постами и видео. Мы прекрасно понимаем, какой наглой и упорной русификации подвергалась Украина на протяжении нескольких столетий. Нам посчастливилось родиться в городах, где украинская, как мама и папа, как родина, как Бог — единственная для нас. Кому повезло меньше. У каждого из нас своя история, своя трактовка, свое упрямство. Но все «но» так неважны и мизерны, когда бомбы летят в тело нашей нации, а за ними слышны слова: «границы россии проходят там, где проходят границы русского языка».
Поэтому переходите на украинский язык, даже если он для вас нероден! Не бойтесь и не стесняйтесь делать ошибки, чувствовать себя неудобно, говорить суржиком! Говорите на украинском и она вас примет и проймет, и станет крепкой границей между Украиной и россией навсегда!
Переходите на украинский, потому что это жизненно необходимо! Ради вас, ради ваших детей ради нашей новой Украины. Если мы не сделаем этого сегодня и не станем единственной сильной украинской нацией, без раздвоения и болезни обрусения — война никогда не покинет наш дом». Такое обращение опубликовали на официальной странице музыкантов после , как в Госдуму России внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком. В первую очередь белорусов и украинцев.
На днях «Один в каноэ» присоединится к международному благотворительному телемарафону «Save Ukraine — #Stopwar», который призван объединить усилия людей из разных стран на поддержку нашего государства.
Все собранные средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением России в Украину.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»