Культовая музыкальная группа призвала соотечественников переходить на украинский язык

magictr | 30.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Культовый призвал соотечественников переходить на украинский язык

Украинская группа «Один в каное» обратилась ко всем украинским слушателям, которые любят их музыку и черпают из нее что-то важное и ценное.

Музыканты призывают украинцев переходить на украинский язык ради будущего нашей страны.

Культовый музыкальный группа на украинский язык

Мы знаем, что вы говорите на разных языках, мы не раз слышали это на наших концертах, мы читали это в комментариях под нашими постами и видео. Мы прекрасно понимаем, какой наглой и упорной русификации подвергалась Украина на протяжении нескольких столетий. Нам посчастливилось родиться в городах, где украинская, как мама и папа, как родина, как Бог — единственная для нас. Кому повезло меньше. У каждого из нас своя история, своя трактовка, свое упрямство. Но все «но» так неважны и мизерны, когда бомбы летят в тело нашей нации, а за ними слышны слова: «границы россии проходят там, где проходят границы русского языка».

Поэтому переходите на украинский язык, даже если он для вас нероден! Не бойтесь и не стесняйтесь делать ошибки, чувствовать себя неудобно, говорить суржиком! Говорите на украинском и она вас примет и проймет, и станет крепкой границей между Украиной и россией навсегда!

Переходите на украинский, потому что это жизненно необходимо! Ради вас, ради ваших детей ради нашей новой Украины. Если мы не сделаем этого сегодня и не станем единственной сильной украинской нацией, без раздвоения и болезни обрусения — война никогда не покинет наш дом». Такое обращение опубликовали на официальной странице музыкантов после , как в Госдуму России внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком. В первую очередь белорусов и украинцев.

На днях «Один в каноэ» присоединится к международному благотворительному телемарафону «Save Ukraine — #Stopwar», который призван объединить усилия людей из разных стран на поддержку нашего государства.

Все собранные средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением России в Украину.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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