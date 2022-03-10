«Кухонные» войска Минского массива: киевляне готовят еду и помогают терробороне и ближним
Женщины-волонтерки. Фото со страницы Ярослава
С первых дней войны киевляне мобилизовались на помощь военным — сказался опыт Майдана.
Тысячи жителей города волонтерят, доставляют медикаменты и пищи нуждающимся кормят беспризорных животных. Практически во всех уголках города возникли «полевые кухни», на которых готовят еду для терробороны.
О работе одного из таких подразделений «кухонных войск» рассказал «Вечернему Киеву» Ярослав. В мирной жизни он организовывал невероятные экскурсии по Украине, а сейчас занимается логистикой внутри Минского массива и города.
«В первые дни войны многие киевляне готовили еду дома и приносили на блокпосты. Еды там стало очень много и возник хаос. Но его быстро преодолели. Так на „Министерке“ владельцы одного из помещений обустроили „полевую“ кухню для территориальной обороны. Сейчас там создан надежный запас продуктов и постоянно дежурит несколько человек. Когда нужно, то приходят больше», — рассказывает Ярослав. gotujut-yizhu-tanbspdopomagajut-teroboroni-tanbspblizhnim-8783d2f.jpg» alt=»«Кухонные» войска Минского массива: киевляне готовят еду и помогают терробороне и
Ярослав раньше организовывал экскурсии, а теперь помогает терробороне. -tanbspblizhnim-5034b4f.jpg» alt=»«Кухонные» войска Минского массива: киевляне готовят еду и помогают терробороне и ближним» />
Самые вкусные пельмени Минского массива<
Изготовление пелменов поставили на«конвейер»
Он удостоверяет, что в Киеве сейчас возник как люди сплачиваются и делают невероятные вещи. В том числе в плане логистики.
Так, например, выяснилось, что в бургерной на Золотых воротах есть запас мяса, килограммов из 40, однако ключи от заведения на Теремках, а транспорта, чтобы доставить на краю Оболони – нет. Однако достаточно было об этом написать в местной группе, как нашлись «знакомые-знакомых» и мясо было уже на кухне. Таким образом получают одежду, стройматериалы, лекарства, кастрюли большой вместимости, лотки для еды из крышками. Потребность теробороны в бензопиле «закрыли» за 5 минут. Сейчас мастерят специальную печку.
«Перезнакомился со своими соседями. Выяснили, кому что нужно из наших «ближних» — жителей нашего и соседних домов — это эффективная форма взаимопомощи в большом городе, когда есть определенные транспортные ограничения», — рассказывает Ярослав.
Также он говорит, что жители помогают терробороне еще одним простым способом — приглашают помыться и отдохнуть.
Взаимоподдержка просто удивительна. Киевляне являются надежным тылом для ВСУ и терробороны, готовы бок о бок стать на защиту родного города.
Раньше «Вечерний Киев» опубликовал репортаж из еще одной «полевой кухни».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»