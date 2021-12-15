Куда потратили миллиарды столицы: Кличко назвал главные суммы
99
Виталий Кличко во время годового отчета о 2021 году. Фото: КГГА Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, бюджет столицы увеличился на более 7 миллиардов гривен в сравнении с прошлым годом.
Сегодня, 15 декабря, мэр Киева Виталий Кличко презентовал киевлянам годовой отчет об итогах за 2021 год. Среди главных тем — и бюджет города. Так, по словам мэра, бюджет столицы, если сравнивать его с 2020 годом, увеличился на 7 миллиардов гривен. Такие показатели в условиях кризиса очень положительные.
Всего в этом году Киев получил почти 65 миллиардов гривен поступлений в бюджет. И выровнялся с докризисным 2019 годом. Наибольшее финансирование получила сфера образования — более 26 миллиардов гривен. На отрасль здравоохранения направили почти 7 миллиардов гривен. А сфера социальной защиты получила 5,2 миллиарда гривен.
ДОТАЦИИ НА МЕДИЦИНУ И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
По правилам медицинской реформы, сферу здравоохранения теперь финансирует государство. Однако в сложившихся условиях из-за эпидемии коронавируса город не может оставаться в стороне, убеждает Кличко. За два года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.
«Средства направили на приобретение лекарственных средств, медоборудование, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, а также на ремонт систем кислородоснабжения», — сказал Виталий Кличко. Сейчас город делает все возможное распространением вируса. В целом в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медучреждении определено около 6 тысяч коек, которые почти на 90% оснащены системой подачи кислорода.
«Аппаратов искусственной вентиляции легких в коммунальных больницах сегодня — более 500. Концентраторов кислорода — более 1700. Также в мощностях города — 11 коммунальных ПЦР-лабораторий», — сказал мэр Киева.
На современное оборудование для медучреждений в этом году предусмотрели почти 725 млн грн. На ремонт учреждений медицинской сферы — более 740 млн грн. Это, в частности, 9 отремонтированных отделений в больницах и термосанация 4 медучреждений города. Всего же за последние 7 лет в столице отремонтировали 175 отделений в медучреждениях, обновили 8 роддомов. На это в целом направили 7,3 млрд гривен. Также с 2016 года закупили 207 спецавто для оказания неотложной помощи.
«На медицину на следующий год мы запланировали расходы почти 6 млрд гривен. Город продолжит вкладывать средства в обновление медицинских учреждений и замену устаревшего оборудования на новое и современное. В следующем году планируем выделить более 630 млн грн на реконструкцию, ремонты медицинских учреждений и приобретение медицинского оборудования. Будем поддерживать и наших медиков — в рассрочку муниципальной надбавки к зарплате запланировали почти 1,3 млрд грн», — подчеркнул Виталий Кличко. . Так, за период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен.
«Но мы понимаем, что должны, как можем, поддерживать жителей Киева. Поэтому и льготы для бизнеса есть, и социальные программы город финансирует. И продолжает воплощать важные для киевлян проект», — отметил Виталий Кличко.
Напомним, что в прошлом году городские власти ввели немало льгот для бизнеса. А в этом году даже расширила их. В частности, город: уменьшил размер долевого участия с 50% до 1 гривны для владельцев заведений общепита; увеличило размер финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса; уменьшило плату за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.На сферу образования столица в этом году традиционно направила больше средств из бюджета — 26 млрд грн. Интересно, что за семь лет финансирование сферы образования выросло более 5 раз. С 5 млрд грн в 2014 году до более 26млрд этого года.
За эти годы мы построили или полностью реконструировали в столице 12 школ и 36 детских садов. Создали почти 19 тысяч мест в садах. Только в этом году — 1,9 тыс. мест. Сегодня очередь в электронной системе — 1,7 тыс. детей киевлян. А свободных мест в детсадах — 6,7 тысячи.
«Почему так? Я уже говорил об этом, но объясню еще раз. Потому что некоторых родителей не устраивают имеющиеся садики — по месту расположения или по другим причинам. И они ожидают, когда появятся места в тех заведениях, куда им удобнее водить детей. Какие им больше нравятся», — сказал Виталий Кличко.
Он сообщил, что в этом году в столице открыли новую современную энергоэффективную школу № 22 в Соломенском районе на 720 учеников. Пристроили еще один учебный корпус в гимназию № 59 в Голосеевском районе и осуществили реконструкцию старого помещения. Это позволило увеличить мощность школы на 500 мест. Также завершают надстройку этажа в школе № 179 в Голосеевском районе.
«В этом году мы открыли уже 3 детских садика. Один новопостроенный — на 260 мест — на Троещине. И два сада после реконструкции или капитального ремонта. Это фактически новые дошкольные учреждения в Оболонском и Дарницком районах города. Также на днях откроем еще один садик — в Святошинском районе. Дополнительно открыли и 20 групп в работающих садиках. Это — еще 370 мест, примерно, как построить 2 садика», — отметил мэр столицы.
Виталий Кличко напомнил, что несмотря на пандемию город не закрывал детсады на карантин. Но поощряло работников дошкольных учебных заведений вакцинироваться. И сегодня вакцинировано 97% работников садов и почти 98% работников школ. Непривитые работники пока отстранены от работы.
В следующем году Киев планирует снова выделить рекордную сумму на образование — 26,4 млрд грн. Это около 40% от бюджета города.
«Мы продолжим выплачивать работникам отрасли все возможные надбавки. На развитие дошкольного образования планируем выделить более 7 млрд грн. На строительство новых садов и школ, реконструкцию и капитальные ремонты — более 1,6 млрд грн. В следующем году планируем завершить строительство еще 2 детсадов. И обновление нескольких садиков. Начать строительство двух новых школ — в Дарницком и Деснянском районах», — подчеркнул Виталий Кличко.На сферу социальной защиты в 2021 году Киев выделил из городского бюджета 5,2 млрд гривен, из которых на городскую программу «Забота» направили более 3,4 миллиарда. Несмотря на экономический кризис в стране, столица продолжила выплаты социально незащищенным киевлянам, оказывала поддержку и помощь людям с инвалидностью, участникам боевых действий на востоке страны и их семьям, чернобыльцам.
«Поддерживаем чернобыльцев и людей с инвалидностью. В Дарницком и Оболонском районах создали три отделения реабилитации для лиц с инвалидностью детей и взрослых. Особое внимание и к социальной защите участников боевых действий на востоке и их семьях. Только в этом году компенсацию за земельные участки получили 26 членов семей погибших участников АТО/ООС. На сумму почти 24 миллиона гривен», — сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что городские власти продолжают работать над тем, чтобы обеспечить ветеранов российско-украинской войны и их семьи жильем. Начиная с 2017 года, по средствам городского бюджета мы приобрели 353 квартиры для участников боевых действий и их семей. Еще 375 купили за средства Госбюджета.
Также для обеспечения доступным жильем ветеранов-защитников действует программа софинансирования, по которой они могут приобрести квартиру, уплатив часть ее стоимости. Другую часть платят городские власти. По этой программе, за несколько лет ветераны уже приобрели 233 квартиры.
Он также напомнил, что в декабре этого года город вручил 6 автомобилей ветеранам российско-украинской войны, которые получили инвалидность. И Киев — единственный город в Украине, обеспечивающий жильем ветеранов-защитников и оказывающий им в таком объеме социальную помощь. В следующем году на социальную защиту в бюджете столицы предусмотрели более 5,4 миллиарда. «Мы продолжим выплачивать адресную материальную помощь социально незащищенным киевлянам. Поддерживать ветеранов-защитников и их семьи. Продолжится и финансирование социальных программ. Завершим также реконструкцию помещений в Деснянском и Подольском районах, в которых в следующем году создадим Центры реабилитации детей и лиц с инвалидностью. И начнем работы по созданию таких центров в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах»,— подчеркнул Виталий Кличко.
***
В 2022 году бюджет столицы будет составлять более 69 млрд гривен. Это на четыре миллиарда больше, чем нынешний. Руководство города уверяет, что это тот минимум, который позволит многомиллионному городу нормально функционировать и финансировать главные сферы.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»