Кто завтра из киевлян останется без воды: адреса

magictr | 07.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Кто завтра из киевлян останется без воды: адреса

Несколько столичных улиц останутся без воды. Фото: из открытых источников

Завтра, 8 ноября, на некоторых улицах столицы будет отсутствовать водоснабжение.

Временно отключили воду по таким адресам:

С 19:00 8 ноября до 07:30 9 ноября в связи с плановыми ремонтными работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Борщаговская, 10, 10а, 12
  • просп. Победы, 23а, 11.

С 08:30 9 ноября до 07:00 10 ноября будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Кургановская, 4;
  • ул. Верхняя, 4;
  • ул. Л. Украинки, 29, 34.

С 09:00 до 20:00 10 ноября будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • ул. Старонаводницкая, 10, 40, 47, 59;
  • бульв. Дружбы Народов, 33а;
  • ул. Мичурина, 56, 68, 70.

С 20:00 9 ноября до 07:00 10 ноября не будет воды: ул. Преображенская, 21, 23, 23в, 25;

  • ул. В. Барки, 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20.

    • «Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений», — говорится в сообщении Киевводоканала.

    В Киевводоканале напоминают, более детальную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать за 81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

    Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).

    Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.

    Кроме того, аварийные бригады «Киевводоканала», работавшие в круглосуточном режиме , ликвидировали повреждение водопроводной сети на Большой Кольцевой дороге.

    Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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