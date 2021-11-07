Кто завтра из киевлян останется без воды: адреса
Несколько столичных улиц останутся без воды. Фото: из открытых источников
Завтра, 8 ноября, на некоторых улицах столицы будет отсутствовать водоснабжение.
Временно отключили воду по таким адресам:
С 19:00 8 ноября до 07:30 9 ноября в связи с плановыми ремонтными работами будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Борщаговская, 10, 10а, 12
- просп. Победы, 23а, 11.
С 08:30 9 ноября до 07:00 10 ноября будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Кургановская, 4;
- ул. Верхняя, 4;
- ул. Л. Украинки, 29, 34.
С 09:00 до 20:00 10 ноября будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Старонаводницкая, 10, 40, 47, 59;
- бульв. Дружбы Народов, 33а;
- ул. Мичурина, 56, 68, 70.
С 20:00 9 ноября до 07:00 10 ноября не будет воды: ул. Преображенская, 21, 23, 23в, 25;
«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений», — говорится в сообщении Киевводоканала.
В Киевводоканале напоминают, более детальную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать за 81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Кроме того, аварийные бригады «Киевводоканала», работавшие в круглосуточном режиме , ликвидировали повреждение водопроводной сети на Большой Кольцевой дороге.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»